El pueblito escondido de La Rioja con una impactante naturaleza y una increíble historia

Este rinconcito riojano es una de las grandes alternativas para el turismo en la provincia y deja maravillados a quienes se aventuran a conocerlo.

Este lugar se destaca por la tranquilidad que lo rodea.

Las ofertas para el turismo casi siempre son las mismas, lo que no significa que sea algo malo. Pero también existen quienes no gustan del ruido y los retrasos que pueden generar las grandes concentraciones de gente, o los que simplemente buscan sitios tan particulares como encantadores.

Allí es donde La Rioja presenta una alternativa ideal para este público con un rincón capaz de enamorar a sus visitantes. Con una historia digna de ser escuchada y un entorno natural imponente, este sitio da en la tecla para quienes buscan una experiencia mucho más calma.

Pituil está situado en el norte de la provincia de La Rioja , dentro del territorio que pertenece al departamento de Famatina . El pueblo se encuentra a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado por un paisaje típico de sierras y cerros secos.

Este lugar es un pueblo típico del norte en algunos aspectos, pero también tiene su encanto particular que lo diferencia del resto.

La localidad queda a pocos kilómetros de Chilecito, que es la ciudad de referencia más cercana en esa zona de la provincia. Toda la región se caracteriza por un clima árido y montañoso donde la comunidad mantiene intactas sus costumbres de campo.

Uno de los puntos más importantes para visitar es el Museo Arqueológico de Pituil . Se trata de un espacio de gestión privada que guarda una colección de piezas de la Cultura de la Aguada , una sociedad indígena que habitó el noroeste argentino entre los años 600 y 900 d.C.

Conocer este lugar ayuda a entender el pasado aborigen de la región antes de la llegada de las misiones coloniales, que además es atravesada por el Camino del Inca Qhapaq Ñan, un sendero reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El pueblo también conserva el viejo Molino Harinero, una estructura histórica que todavía mantiene partes de su sistema original que funcionaba con la fuerza del agua. Durante el recorrido por el lugar, los visitantes pueden cruzarse con los productores locales que elaboran grapa artesanal utilizando métodos tradicionales heredados de sus familias.

El patrimonio religioso tiene su eje central en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, construida entre 1876 y 1882. Este templo destaca por su fachada de estilo clásico y sus tres naves internas, convirtiéndose en el corazón de la localidad. Allí se realiza la fiesta principal en honor a Santo Domingo, el patrono del pueblo.

Otra tradición muy importante que define la identidad del lugar es la Peregrinación a San Santiago. Se trata de un recorrido que los fieles hacen a pie o a caballo desde Antinaco hasta Pituil para pedir por la protección de los animales.

Este fuerte lazo espiritual de los vecinos se completa a lo largo del año con los festejos dedicados a la Virgen del Valle, la Virgen del Carmen y San Isidro.

Embed - Encontre este pueblo y descubri sus secretos - PITUIL

Cómo llegar a Pituil

Para viajar al pueblo en auto tomando como punto de partida La Rioja Capital, se debe salir de la ciudad a través de la Ruta Nacional 60. Este tramo inicial del recorrido se realiza conduciendo en dirección oeste hacia Chilecito.

Una vez en la ciudad, el viaje continúa hacia el norte circulando por la Ruta Nacional 40, conectando luego con la Ruta Provincial 39 que da acceso directo a la localidad. Todo el camino está pavimentado y el ingreso principal se encuentra señalizado exactamente a la altura del kilómetro 3940.