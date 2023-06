Investigan a la sospechosa tripulación del carguero con 900 kg de droga que arribó a Australia

Drogas Australia.jpg

Todas las líneas de investigación quedaron abiertas: ¿Tomaron un avión para adelantarse a la llegada del envío? ¿Quién pagó los gastos de vuelo y los de alojamiento? ¿La droga estaba escondida desde Montevideo (algo cada vez más habitual merced a laxos controles) o fue ingresada cuando paró por combustible? Se cursaron pedido a Migraciones por sus movimientos. También los detalles de las visitas que recibió en el hotel y todos los registros en el aeropuerto. Hubo otro dato que confirmó este diario que llamó la atención de las autoridades australianas y locales respecto al origen de la droga: algunos de los panes de cocaína (no todos) llevaban un envoltorio particular, el de la característica fabricante de piletas de lona “Pelopincho”. Aun cuando no existe directa relación para adjudicárselos a un cartel en particular, la elección de los envoltorios -otros tenían un logo de “Hollywood Disney”- denota un casi seguro origen de la droga en Sudamérica. El ST Pinot arriba una vez por año a la Argentina, previo a bordear la costa de Brasil y a hacer parada en Uruguay. Las organizaciones criminales han detectado mayores dificultades para cargar la droga ante controles de scanners aduaneros por eso es que regresó la modalidad de tráfico que implica que en algún punto previo a adentrarse en alta mar, el buque se detiene o modera su velocidad para que una lancha de porte más pequeño se acerque y suba la droga –“drop on”- para luego hacer el procedimiento inverso en destino. En este caso, pudo haber dos lugares donde el barco paró fuera de los controles y la “contaminación” pudo haberse llevado a cabo. Australia por los valores a los cuales puede ubicarse la droga se transformó en una plaza elegida para maximizar ganancias. En eso se basa la investigación preliminar iniciada en el país que ya tuvo avances. La droga, más allá de que pudo haber sido cargada antes del arribo cuando se hicieron reparaciones en Montevideo, sería de origen argentino, es la sospecha de los investigadores.