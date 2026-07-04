Una multitud se congregó en Teherán el primer día del funeral de Alí Jameneí

Las despedidas al cuerpo del Ayatolá comenzaron este fin de semana. Su cuerpo en la Gran Mosala y recorrerá varias ciudades hasta ser enterrado en su lugar natal.

Una gran multitud de iraníes partidarios del régimen vestidos de negro se congregó a las afueras de la mezquita principal de Teherán para rendir homenaje al difunto líder supremo Alí Jameneí , quien es velado desde el viernes y será despedido por varios días. Este sábado es el la primera jornada de sus conmemoraciones fúnebres y será enterrado en su ciudad natal Mashhad, el próximo jueves.

El cuerpo del ayatolá se encuentra actualmente en capilla ardiente en el Gran Mosala y las autoridades prevén que entre 15 y 20 millones de personas asistan a las ceremonias que se celebrarán en Irán e Irak durante los próximos días.

Según los informes, una multitud de partidarios salió a las calles el sábado por la mañana , coreando consignas contra EEUU y en apoyo a la venganza por el asesinato del ayatolá, muerto en un ataque en conjunto con Israel el pasado 28 de febrero de este año. Esa ofensiva abrió las puertas a un conflicto entre los tres países.

"Vinimos [al funeral] porque le prometimos al líder supremo que estaríamos a su lado hasta el final. Durante mucho tiempo, gritamos que sacrificaríamos nuestras vidas por el líder, pero fue él quien se sacrificó por nosotros", declaró a la agencia AFP un ciudadano en el patio de la mezquita.

Por otro lado, otro ciudadano declaró a Reuters: "Todos los que estamos aquí hemos venido a vengar la sangre de nuestro líder supremo. Como ha dicho nuestro líder, tenemos una enemistad ancestral con EEUU. Nuestras relaciones nunca serán buenas". Gran parte del centro de Teherán permanecerá cerrado durante el fin de semana debido a la ceremonia fúnebre.

El cuerpo de Jameneí permanecerá en la Gran Mosala durante tres días, junto a los restos de familiares que también murieron en los ataques aéreos. El martes, su cuerpo será trasladado a Qom, al sur de Teherán, donde un clérigo chiíta de alto rango dirigirá las oraciones fúnebres en Jamkaran, uno de los lugares religiosos más importantes y simbólicos de Irán.

Posteriormente, el miércoles, el cuerpo será trasladado a Nayaf, Irak. Tras una procesión en el santuario del imán Ali, el primero del islam chiíta, continuarán las ceremonias en Karbala antes de que el cuerpo regrese a Irán.

Finalmente, el jueves será enterrado en el Santuario del Imam Reza, el mausoleo del octavo imán del Islam chiíta y el lugar de peregrinación más importante de Irán, en Mashhad.

Irán prepara un fuerte operativo de seguridad para despedir a Alí Jameneí en el mayor funeral de la historia del país

Irán inició este viernes los preparativos finales para los funerales de Estado del líder supremo Alí Jameneí, con la llegada de su féretro a la Gran Mosala del Imán Jomeini de Teherán. Así, desde el sábado comenzará una despedida de tres días de ceremonias oficiales para las que las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de asistentes solo en la capital. El líder fue sucedido por su hijo Mojatba luego de ser asesinado en un ataque en conjunto de EEUU e Israel, que derivó en la guerra iniciada en febrero.

El cuerpo de Jameneí, colocado en un ataúd cubierto con la bandera iraní, llegó al complejo religioso y cultural donde se celebrará el funeral de Estado. El recinto exhibe grandes retratos del Ayatolá, banderas negras en señal de luto y banderas rojas, símbolo del martirio y la venganza.

Las ceremonias, previstas inicialmente para marzo, quedaron aplazadas por el conflicto armado entre Irán, EEUU e Israel. Ahora se extenderán durante varios días con actos en Teherán, Qom, Mashhad e Irak, antes del entierro definitivo.