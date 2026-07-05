Donald Trump se reunirá con Benjamín Netanyahu en un contexto de máxima tensión con Irán + Agregar ámbito en









El presidente de EEUU viajará a la OTAN y luego recibirá a Netanyahu en Washington, en medio de tensiones por las negociaciones en curso con Irán.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu volverán a reunirse en Washington en medio de tensiones por las negociaciones con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconfigura su estrategia en Medio Oriente y prepara un encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en un contexto marcado por la fragilidad de las negociaciones con Irán y la necesidad de reafirmar alianzas clave en la región.

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Mientras el mandatario republicano se alista para viajar a Turquía en el marco de la cumbre de la OTAN, la Casa Blanca anticipa que Netanyahu llegaría a Washington a mediados de julio para mantener una reunión en el Salón Oval, donde buscará ratificar su postura frente a un eventual acuerdo con el régimen chiíta.

Un vínculo marcado por cambios constantes La relación entre Trump y Netanyahu osciló de forma permanente en los últimos meses, pasando de la coordinación estratégica a tensiones diplomáticas abiertas. El punto de quiebre reciente se dio tras el avance de las conversaciones impulsadas por Washington con Teherán, que incluyeron la participación del vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

La Casa Blanca impulsa un nuevo esquema diplomático mientras se enfría el diálogo con Teherán. El giro en la política exterior estadounidense se profundizó cuando la Casa Blanca avanzó en la redacción de un Memorando de Entendimiento (MOU), firmado por Trump en el Palacio de Versalles, lo que fue interpretado como una señal de enfriamiento en la relación con Israel.

El escenario regional sigue condicionado por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que no han logrado avances concretos. La tensión se incrementa por el control del estrecho de Ormuz, la negativa iraní a aceptar inspecciones internacionales sobre su programa nuclear y su postura firme respecto a su capacidad militar.

En paralelo, la situación económica derivada del conflicto impacta en Washington, con aumentos en el precio del petróleo que preocupan a la administración republicana de cara a las próximas elecciones legislativas. Negociaciones estancadas Las conversaciones entre ambas partes quedaron en pausa tras una ronda fallida en Doha, mientras se espera la finalización de los funerales del líder religioso iraní Alí Jameneí. En ese contexto, Trump mantiene abierta la posibilidad de reanudar el diálogo, aunque sin descartar opciones militares junto a sus principales asesores. El conflicto por el programa nuclear iraní reordena la estrategia de Estados Unidos en Medio Oriente. El eventual encuentro con Netanyahu en Washington, previsto para mediados de julio, aparece como un gesto político clave dentro de una estrategia que busca sostener la presión diplomática sin cerrar completamente la puerta a un acuerdo. Pese a las diferencias recientes, la administración Trump busca recalibrar su vínculo con Israel en un momento de alta sensibilidad geopolítica. La visita de Netanyahu a la Casa Blanca será leída como una señal del estado real de la relación bilateral y del rumbo que podrían tomar las negociaciones con Irán en las próximas semanas.