Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz + Agregar ámbito en









Se trata del almirante Ali Ozmaei, quien ya lideró anteriormente la Quinta Región Naval de la Guardia. Tras unos días en el rol, sostuvo que la "venganza divina" contra EEUU e Israel podría estar cerca.

Se trata de un mando que asumió el puesto luego de liderar la Quinta Región Naval de la Guardia.

Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz. Se trata del almirante Ali Ozmaei, como nuevo comandante dentro de la facción que se encarga de controla esta vía marítima frente a la presión de EEUU.

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Ozmaei asumió el puesto luego de liderar la Quinta Región Naval de la Guardia, que abarca las islas iraníes de Qeshm y Kish en el golfo Pérsico, según informó la agencia DefaPress, vinculada a organismos de defensa iraníes.

Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria El almirante reemplaza a Alireza Tangsiri, anterior comandante naval, fallecido en un ataque aéreo atribuido a fuerzas estadounidenses e israelíes durante la guerra de marzo. Tel Aviv lo señaló como responsable del cierre del estrecho de Ormuz ordenado por Teherán durante el conflicto.

En su primer mensaje al frente de su nuevo rol, que coincidió con el segundo día de los funerales del líder supremo Ali Jameneí, Ozmaei declaró que la “venganza divina” contra EEUU e Israel “no está lejos”.

El almirante reemplaza a Alireza Tangsiri, anterior comandante naval, fallecido en un ataque aéreo. Irán había anunciado la reapertura del tráfico marítimo tras la firma de un memorando de entendimiento con Washington. Sin embargo, exige que los barcos transiten bajo su autorización y conforme a las rutas designadas por Teherán.

Irán prepara un fuerte operativo de seguridad para despedir a Alí Jameneí en el mayor funeral de la historia del país Irán inició este viernes los preparativos finales para los funerales de Estado del líder supremo Alí Jameneí, con la llegada de su féretro a la Gran Mosala del Imán Jomeini de Teherán. Así, desde el sábado comenzará una despedida de tres días de ceremonias oficiales para las que las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de asistentes solo en la capital. El líder fue sucedido por su hijo Mojatba luego de ser asesinado en un ataque en conjunto de EEUU e Israel, que derivó en la guerra iniciada en febrero. El cuerpo de Jameneí, colocado en un ataúd cubierto con la bandera iraní, llegó al complejo religioso y cultural donde se celebrará el funeral de Estado. El recinto exhibe grandes retratos del Ayatolá, banderas negras en señal de luto y banderas rojas, símbolo del martirio y la venganza. Las ceremonias, previstas inicialmente para marzo, quedaron aplazadas por el conflicto armado entre Irán, EEUU e Israel. Ahora se extenderán durante varios días con actos en Teherán, Qom, Mashhad e Irak, antes del entierro definitivo.