El pueblo iraní exige venganza por la muerte de Alí Jameneí en medio del multitudinario funeral

Decenas de miles lo despidieron en Teherán y el clima estuvo marcado por consignas de venganza contra Estados Unidos e Israel.

El funeral de Alí Jameneí en Teherán estuvo marcado por pedidos de venganza contra Estados Unidos e Israel.

El pueblo iraní despidió este domingo en Teherán al líder supremo asesinado Alí Jameneí en un funeral multitudinario marcado por un fuerte clima político y religioso, donde miles de asistentes reclamaron venganza contra Estados Unidos e Israel en medio de una semana de ceremonias fúnebres que se extienden por todo el país.

Durante la jornada, decenas de miles de personas colmaron la Gran Mosalla del Imán Jomeini , ondeando banderas, rezando y coreando consignas en un contexto de fuerte tensión regional, mientras el gobierno iraní refuerza el mensaje de unidad nacional tras la muerte del líder religioso.

La televisión estatal mostró a los hijos de Jameneí ( Mostafa, Meysam y Masoud) rezando junto a los ataúdes, mientras llamó la atención la ausencia de Mojtaba Jameneí, señalado como su sucesor, quien no apareció públicamente durante el funeral ni en las imágenes oficiales difundidas desde Teherán.

Según reportes locales, el clima dentro del acto estuvo atravesado por una fuerte carga emocional, con asistentes expresando dolor y expectativas por la presencia del nuevo líder, en medio de un proceso de transición política aún incierto dentro del régimen.

El funeral estuvo acompañado por consignas que elevaron la tensión diplomática. Entre las manifestaciones registradas, se escucharon pedidos de “venganza por la sangre del líder mártir” y mensajes directos contra Washington y Jerusalén, en un clima de movilización masiva.

La ausencia de Mojtaba Jameneí, señalado como sucesor, generó interrogantes en medio del proceso de transición iraní.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advirtió en un comunicado que el país no debe ser subestimado y sostuvo que “este mar de gente enfurecida corea ahora dos consignas durante las ceremonias fúnebres de su líder: ‘resistencia contra el enemigo’ y ‘venganza por la sangre del líder mártir de Irán’”, según consignó la agencia Irna.

Decenas de miles de personas participaron de las ceremonias fúnebres en la Gran Mosalla del Imán Jomeini. @MundoEConflicto

Procesiones masivas y tensión regional en aumento

Las autoridades iraníes organizaron una serie de ceremonias que se extenderán durante varios días, con procesiones previstas en distintas ciudades religiosas como Qom, Nayaf, Karbala y Mashhad, en lo que se espera sea una movilización de millones de personas.

El contexto regional sigue marcado por las consecuencias del conflicto que derivó en la muerte de Jameneí, con un frágil alto el fuego y negociaciones diplomáticas en pausa, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro político y militar de Irán.

La despedida de Alí Jameneí no solo expuso la dimensión del duelo nacional, sino también la intensidad del clima político interno, con una sociedad movilizada y un liderazgo aún en proceso de reordenamiento tras el vacío de poder.

En ese escenario, el funeral se convirtió en una demostración de fuerza del régimen y en un mensaje directo hacia sus adversarios internacionales, en un momento de máxima tensión en Medio Oriente.