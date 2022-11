Javier Ruibal, en lucha contralos estereotipos del flamenco

“Soy una persona bastante analógica, y por eso creo que la tecnología ha roto un poco el vinculo entre los artistas y su público”, dice a este diario el andaluz Javier Ruibal. “Yo soy artista, pero como me encantan todas las disciplinas del arte también soy público, y por eso me doy cuenta de que lo digital nos ha robado ese vínculo. De ahí que mi último trabajo, ‘Ruibal’, no sea estrictamente un disco, sino que, ya que me considero poeta, es un disco-libro, que además tiene acuarelas a modo de ilustraciones. Pero también está en las plataformas digitales, así que no me quedo en el pasado, sino que trato de encararlo con espíritu propio”.