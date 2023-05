Juicio político a Corte Suprema: oficialismo acelera causa de la obra social e insiste con Tonon

Tonon fue señalado como hombre de confianza del magistrado supremo Juan Carlos Maqueda y director, durante muchos años, de la obra social hoy señalada tras auditorías. En los últimos días su abogado, Mauricio D’Alessandro, aclaró que en su carácter de defensor del exdirector de la OSPJN no había sido notificado. En esa línea, aseguró al sitio parlamentario.com que “la comisión no tiene facultades para citar por la fuerza pública a nadie, y a los jueces tampoco les pueden pedir que hagan comparecer a un testigo por la fuerza pública, porque el reglamento de la comisión no los autoriza a disponer sobre la libertad de las personas”.