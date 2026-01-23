ANMAT retira del mercado más de 40 productos de cosmética, para el cabello y protectores solares por riesgos para la salud: cuáles son y qué marca

Las medidas tomadas por el organismo de control sanitario se publicaron este viernes en el boletín oficial.

La ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de más de 40 productos cosméticos sin registro sanitario, tras detectar su venta online. La medida busca evitar riesgos para la salud de los consumidores.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la venta, la publicidad y la distribución de más de 40 productos cosméticos que no contaban con inscripción sanitaria válida , luego de una denuncia que alertó sobre su comercialización en plataformas digitales.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 94/2026 , publicada en el Boletín Oficial , luego de que el área de Cosmetovigilancia del organismo detectara la oferta de estos artículos sin los datos de registro correspondientes.

Entre los productos alcanzados por la prohibición figuran pastas dentales, desodorantes, protectores solares, jabones, cremas faciales y corporales, shampoos, acondicionadores y fragancias , todos ellos sin la inscripción sanitaria exigida por la normativa vigente.

Según la ANMAT, ninguno de estos productos aparece en la base oficial de cosméticos registrados , lo que impide verificar su origen, composición, seguridad y eficacia. Por ese motivo, se los calificó como “productos ilegítimos” que pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores .

Además de ordenar la retirada de los productos del mercado, el organismo instruyó a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones del país para que colaboren en el control y fiscalización de su cumplimiento.

Más prohibiciones de ANMAT

A su vez, mediante la normativa 95/2026, la administración actuó sobre la marca LEAGUS COSMETICS, que comercializaba productos capilares como shampoos, acondicionadores, baños de crema, alisadores y ampollas sin registro sanitario, a través de sitios web y plataformas de venta.

Entre sus argumentos, la ANMAT mencionó que estos alisadores capilares podrían contener formol. Se trata de un ingrediente considerado de riesgo para la salud. Según la autoridad, la exposición al conservante puede provocar irritación de la piel, ojos y vías respiratorias, y su uso prolongado incrementa la probabilidad de carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

Disposición 95/2026 anmat prohibe productos

En el mismo sentido, a través de la disposición 96/2026, el organismo presidido por Luis Fontana dispuso una medida similar para los productos de la marca KERATIN LISS, entre los que figuran “botox capilar”, “alisado definitivo”, “alisado thermal japonés”, “alisado 3D plastificado”, “shock de keratina” y “shampoo neutro”, todos sin inscripción sanitaria vigente.

Lejos de los productos cosméticos y del cuidado personal, la ANMAT ordenó la prohibición del uso y comercialización en todo el territorio nacional de las marcas Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica, utilizadas para la limpieza y acabado de vehículos. El organismo informó que los productos afectados incluyen limpiadores, desengrasantes, aromatizantes y acabados de superficies.

Estos no cuentan con la inscripción obligatoria ni muestran información sobre empresas responsables en sus etiquetas o en las plataformas web donde se ofrecían. Por este motivo, la autoridad sanitaria prohibió la comercialización, el uso y la promoción de todos los lotes y presentaciones de dichas marcas en todo el país, así como en plataformas digitales, hasta que se regularice su situación ante el organismo.

A su vez, se notificó a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y derivó los enlaces de promoción digital al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para que gestionen la baja de estas publicaciones.

Por último, las autoridades abordaron la situación de producto desinfectante para agua de piscinas de la marca Ingenia, ya que sobre esta detectaron irregularidades en el etiquetado, que presentaba la inscripción “Clorotech” en la tapa.