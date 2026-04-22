Plazo fijo por el piso: así operan los principales bancos hoy, miércoles 22 de abril + Seguir en









Rendimientos bajos en pesos obligan a recalcular estrategias mientras los bancos ajustan tasas y los ahorristas buscan no perder frente a la inflación.

Las tasas del plazo fijo apenas superan el 20% en los principales bancos. Depositphotos

El plazo fijo tradicional atraviesa uno de sus momentos más bajos en términos de rendimiento. Con tasas que vienen en baja desde hace meses, muchos ahorristas miran la pantalla del home banking y sienten que la ganancia queda corta. La foto de hoy, miércoles 22 de abril, confirma esa tendencia: intereses más bajos y menor atractivo frente a otras opciones.

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La situación responde a un combo de factores. Por un lado, la desaceleración de la inflación en los últimos meses permitió recortar tasas. Por otro, la política monetaria apunta a incentivar el crédito y desalentar el ahorro inmovilizado. En ese escenario, los bancos ajustan sus porcentajes y el plazo fijo pierde protagonismo.

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Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 22 de abril Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos se ubican en niveles considerablemente más bajos que los registrados meses atrás.

En promedio, los bancos más grandes del sistema se mueven en un rango cercano al 30% al 40% nominal anual para depósitos a 30 días, aunque hay diferencias según la entidad y el canal de constitución. Algunas entidades privadas suelen ofrecer algunos puntos más para captar depósitos, mientras que los bancos públicos tienden a ubicarse en la franja inferior.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Estos son los porcentajes de los principales bancos del país este miércoles 22 de abril: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 21,5%

: 21,5% BBVA : 20,5%

: 20,5% Banco Macro : 21,5%

: 21,5% Banco Credicoop : 18,5%

: 18,5% ICBC : 19,75%

: 19,75% Banco Ciudad: 19%

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