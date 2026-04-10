La ANMAT prohibió cosméticos antiage y cápsulas para cafeteras por irregularidades + Seguir en









Detectaron productos sin registro, con datos falsos y sin trazabilidad. La medida alcanza a una línea completa de cuidado personal y a limpiadores importados sin autorización.

A través de las disposiciones 1824/2026 y 1825/2026, la ANMAT avanzó contra artículos que carecen de autorización sanitaria y presentan inconsistencias en su fabricación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de una serie de productos cosméticos y cápsulas de limpieza para cafeteras tras detectar graves irregularidades en su registro, origen y comercialización.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de las disposiciones 1824/2026 y 1825/2026, publicadas en el Boletín Oficial, el organismo avanzó contra artículos que carecen de autorización sanitaria y presentan inconsistencias en su fabricación, lo que representa un riesgo para la salud.

Cosméticos sin aval sanitario La medida alcanza a la línea ALPHA MEN CARE, que incluye una crema antiage y otros productos de uso facial y capilar. La investigación fue llevada adelante por el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

El caso más relevante fue el de la “Crema antiage, lote 283624, vencimiento 08/2026”, cuya fabricación no pudo ser acreditada por la empresa habilitada ante la ANMAT. Según se constató, se utilizó un número de legajo correspondiente a Laboratorio Laborit S.R.L., que negó haber producido ese lote.

El organismo advirtió así una posible usurpación de registros oficiales, lo que implica que los consumidores podrían haber estado expuestos a sustancias de composición desconocida y sin control sanitario. La prohibición se extendió a toda la línea, incluyendo shampoo anti canas, serum para ojeras, gel de limpieza, jabón y corrector de imperfecciones, todos ellos sin inscripción sanitaria obligatoria.

ANMAT INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS El organismo advirtió una posible usurpación de registros oficiales, lo que implica una posible exposición de los consumidores a sustancias desconocidas. Cápsulas para cafeteras, también prohibidas En paralelo, la ANMAT bloqueó la comercialización de cápsulas de limpieza para máquinas de café identificadas como “URNEX. CLEANING cup” y “URNEX - NESPRESSO CLEANING CAPSULES”. Según la investigación, estos productos no cuentan con registro nacional ni etiquetado en español, requisitos exigidos por la normativa vigente para artículos domisanitarios importados. La alerta surgió tras una denuncia de Wayne Chemical S.R.L., que detectó la venta de estas cápsulas en comercios y plataformas online con etiquetas en inglés, sin datos de procedencia ni responsable local. El relevamiento confirmó que los productos se comercializaban incluso en la vía pública y por internet, lo que agrava la falta de trazabilidad y control. Riesgo sanitario y retiro del mercado Desde el organismo remarcaron que la prohibición responde a la imposibilidad de verificar el origen y las condiciones de fabricación, lo que impide garantizar que los productos cumplan con estándares de calidad y seguridad. Por ese motivo, se ordenó retirar todos los lotes del mercado y prohibir su venta en todo el país, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales, hasta tanto se regularice su situación. La ANMAT insistió en que este tipo de irregularidades puede poner en riesgo la salud de los consumidores, al tratarse de productos cuya composición y elaboración no fueron validadas por la autoridad sanitaria.