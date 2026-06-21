Aunque figuren dentro del catálogo, los suscriptores no siempre se hacen el tiempo para ver alguna serie o película debido a la cantidad de contenido en cada plataformas. En Prime Video lo saben bien, por eso hay quienes están aprovechando para disfrutar los últimos días de este éxito.
La película de Prime Video que tenés que ver antes que la eliminen: una intensa y prohibida historia de amor
La cinta, que saldrá pronto del catálogo de Amazon, tiene una de las historias más intensas que se hayan visto en el género.
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En menos de dos semanas la cinta dejará de estar disponible y quienes adoran las obras que muestran historias de amor intensas no pueden perdérsela. Con un elenco estelar y una trama que no dejará a nadie tranquilo hasta llegar al final, es una propuesta que debe ser vista antes de que abandone la grilla para siempre.
De qué trata Retrato de una mujer en llamas
Ambientada a finales del siglo XVII en una isla aislada de Bretaña, Francia, la trama cuenta la historia de Marianne, una pintora profesional que trabaja de manera independiente. Ella llega a una enorme y solitaria mansión frente al mar contratada por una condesa para realizar un trabajo muy específico y difícil: pintar el retrato de bodas de su hija, Héloïse.
La joven acaba de salir de un convento tras la muerte de su hermana mayor y esta obra resultará crucial, ya que será enviada a Milán para sellar el matrimonio pactado con un noble italiano. El problema radica en que ella no quiere casarse y busca frustrar la realización del cuadro al negarse a posar.
Para esto, Marianne tiene un plan algo complejo: observarla en secreto durante el día, memorizar su cuerpo, gestos y miradas, y pintarla a escondidas por las noches a la luz de las velas. Pero lo que inicia como un análisis toma otro tono cuando ambas comienzan a enamorarse, en especial cuando la futura novia hace lo mismo con la artista.
Prime Video: tráiler de Retrato de una mujer en llamas
Prime Video: elenco de Retrato de una mujer en llamas
- Noémie Merlant
- Adèle Haenel
- Luàna Bajrami
- Valeria Golino
- Christel Baras
- Armande Boulanger
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