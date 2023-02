“La casa invita”: gozoso paseo por épocas y estilos

El texto de la curadora invita al espectador a encontrar algunas afinidades, cuando dice: “Son imágenes como objetos históricos de una reunión anacrónica de la historia del arte argentino. Como en toda familia hay parentescos evidentes y otros no tanto. A veces confunde la semejanza de uno con otro que no tiene estrictamente una herencia de sangre, pero son cosas que ocurren en los sistemas y no es raro que el menor parezca que tiene la cara del tío abuelo. Sin embargo, no hay intención de generar confusiones, por el contrario, la invitación es para abrirnos y apreciar la multiplicidad de ecos que emergen de las obras respetando su propia singularidad e intentar una manera de mirar que, en vez de apelar al pasado escrito del relato conocido, nos abra al tiempo de la memoria que es por definición dispar, heterogéneo, esquivo de la cronología”.