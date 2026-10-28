La Fed decidió mantener las tasas de interés en el nivel actual, en línea con la expectativa del mercado Por Solange Rial + Agregar ámbito en









El banco central de EEUU, la Reserva Federal (Fed), mantuvo las tasas de interés en el rango del 3,75%-4%, en línea con las expectativas del mercado.

Una de las noticias más esperadas de la semana era la decisión que la Reserva Federal (Fed) iba a tomar respecto de las tasas de interés en EEUU. Así, la reunión del FOMC mantuvo las tasas de interés en el rango del 3,75%-4%, en línea con las expectativas del mercado. Pese a esto, de diez votos, dos mostraron disidencia y bregaron por subir los tipos. En su comunicado la entidad asegura que hay que buscar un "retorno oportuno" al objetivo del 2% de inflación anual.

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El resultado de la votación fue 10 a 2. Las dos disidencias fueron Beth Hammack y Lisa Cook que buscaban subir los tipos en esta reunión y no esperar más adelante. Esta decisión sucede solo un mes después de la suba de septiembre. Ahora todos los ojos están puestos en la rueda de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh y en las señales que pudiera dar sobre los meses venideros. Cabe resaltar que Wall Street está apuesta por otro aumento de tasas en diciembre.

Al analizar el comunicado anterior y compararlo con este, la Fed había descripto a la expansión económica, como "sólida" ("solid") ahora utilizó el adjetivo "fuerte" ("strong"). Por otra parte, se mantuvieron sin cambios las observaciones sobre la resiliencia del gasto doméstico, la fortaleza de la productividad, la solidez de la inversión de capital, la creación de empleo al ritmo de la fuerza laboral y la baja variación del desempleo.

En cuanto a la Orientación Futura de la Política Monetaria (Forward Guidance) se cambió la palabra "respaldará" ("support") por "ayudará" ("help") a determinar la postura adecuada para asegurar el retorno de la inflación al objetivo del 2%. También se modificó la frase "un retorno más oportuno" ("timelier") por "un retorno oportuno" ("timely") de la inflación. Por último, se eliminó la frase "today's policy action" que justificó la última medida y se reemplazó por "la acumulación de mayor información".

Noticia en desarrollo.-

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