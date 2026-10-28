Rata Blanca regresa al Movistar Arena: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









La legendaria agrupación argentina liderada por el guitarrista Walter Giardino despide el año en el recinto porteño.

Rata Blanca cierra su año con un show en Buenos Aires.

Tras completar una exitosa gira por diversos países, incluyendo actuaciones en Europa, Estados Unidos, México y coronar un cierre apoteósico como cabezas de cartel en el festival Rock al Parque de Colombia, Rata Blanca regresa a Buenos Aires para despedir el año a puro rock en el Movistar Arena el próximo 5 de diciembre.

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La legendaria agrupación argentina, fundada en 1987 y liderada por el guitarrista Walter Giardino, atraviesa uno de los momentos más sólidos y convocantes de su extensa trayectoria. Luego de agotar localidades en Europa, Estados Unidos y también en Latinoamérica, la banda vuelve a casa para cerrar el 2026 en el principal recinto de la capital porteña, reafirmando su estatus como referente indiscutido del heavy y hard rock en español a nivel mundial.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Rata Blanca en el Movistar Arena Las entradas para el show del 5 de diciembre están disponibles a través de www.movistararena.com.ar. Clientes BBVA tienen 3 cuotas sin interés en todas las etapas de venta.

Desde sus inicios, Rata Blanca forjó una identidad musical inconfundible al fusionar la fuerza del rock pesado con pasajes de música clásica y matices del folclore local, marcando un hito en la historia de la música iberoamericana. Su consagración definitiva llegó en 1990 con el histórico álbum Magos, Espadas y Rosas -superando los 5 millones de copias vendidas en todo el mundo-, del cual se desprenden himnos generacionales e infaltables como "La leyenda del Hada y el Mago", "Mujer Amante" y "El camino del sol".

Con una discografía multiplatino que acumula 12 Discos de Oro, 10 de Platino y 3 Doble Platino, además de dos nominaciones al Grammy Latino, la banda ha cosechado en el último tiempo importantes distinciones institucionales: fueron declarados Visitantes de Honor por la Ciudad de Rosario y recibieron un emotivo reconocimiento por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mérito a sus cuatro décadas de aporte fundamental a la cultura y al rock argentino.

Actualmente, la banda está conformada por Walter Giardino (guitarra), Adrián Barilari (voz), Alan Fritzler (batería), Juan Pablo Massanisso (bajo) y Danilo Moschen (teclados).

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