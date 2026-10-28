Microsoft ofreció retiros voluntarios a 60.000 empleados en Estados Unidos y otros tres países + Agregar ámbito en









El programa incluye apoyo económico y orientación profesional para quienes decidan dejar la empresa, aunque las condiciones dependen de cada oferta.

La propuesta alcanza a trabajadores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India. La empresa no precisó cuántas personas espera que acepten. Reuters

Microsoft abrió un nuevo programa de salida voluntaria que podría alcanzar a unos 60.000 empleados de la empresa en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India. La iniciativa permite que trabajadores de ciertas áreas dejen la empresa con apoyo económico y recursos para planificar su próximo paso profesional.

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La medida llegó el lunes 26 de octubre de la mano de Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Personal de Microsoft, mediante un mensaje interno que después se publicó en el blog oficial de la empresa. La compañía presentó el esquema como una alternativa para quienes ya evalúan seguir su camino fuera de la organización y como una herramienta para ajustar los equipos a sus necesidades operativas.

Microsoft y su plan de retiros voluntarios La convocatoria está dirigida a empleados de nivel 70 o inferior dentro de las organizaciones que decidan participar. El nivel corresponde a la escala jerárquica interna de Microsoft e incluye puestos de dirección y algunas posiciones con título de vicepresidente. A diferencia de otros planes de retiro, la nueva oferta no se limita a trabajadores próximos a la edad jubilatoria o con una antigüedad definida.

La participación depende de cada área. Según la información publicada por la firma, entre los sectores alcanzados encontramos equipos vinculados con experiencias de Inteligencia Artificial, Copilot, Finanzas, Recursos Humanos, Xbox y Windows + Devices. Las áreas de marketing, el negocio comercial y seguridad quedaron excluidas.

Los trabajadores alcanzados recibieron un correo electrónico con los detalles de su propuesta individual. La comunicación pública de Coleman no incluyó una cifra uniforme para los pagos ni estableció una cantidad de salidas esperadas. De acuerdo con reportes, las condiciones se asemejan a las indemnizaciones habituales de la empresa, con compensaciones que dependen de factores como la antigüedad y el puesto.

La iniciativa se conoce mientras Microsoft incrementa sus inversiones en infraestructura para Inteligencia Artificial. La empresa proyectó gastos de capital por unos US$175.000 millones para 2026, en un contexto en el que los grandes nombres tecnológicos destinan cada vez más recursos a centros de datos, chips y servicios de computación. Ese desembolso alimenta el debate sobre cómo sostener el crecimiento de estos negocios y controlar los costos operativos. El antecedente de la empresa La nueva convocatoria reanuda una experiencia que Microsoft puso en marcha en abril de 2026. En esa oportunidad, la empresa ofreció retiros voluntarios a cerca de 8.750 empleados de Estados Unidos, alrededor del 7% de su plantilla en ese país. El programa estaba orientado a trabajadores cuya edad, sumada a sus años de antigüedad en la compañía, alcanzara al menos 70. Fue la primera iniciativa de retiro voluntario de este tipo en la historia de la empresa. Más del 30% de los empleados que podían acceder aceptó aquella propuesta. Las condiciones incluían un pago único calculado según la antigüedad y hasta cinco años de cobertura médica, beneficios que la diferenciaban de la nueva oferta. El plan de octubre amplía el universo de participantes y reemplaza el criterio basado en edad y años de servicio por el nivel jerárquico y la pertenencia a un equipo habilitado. La compañía también aplicó recortes de personal durante el año. En julio anunció la eliminación de unos 4.800 puestos, con impacto en distintas áreas y en el negocio de videojuegos Xbox. A esas medidas se sumaron otras reducciones de menor escala en septiembre. Si nos remontamos a 2025, Microsoft había recortado más de 15.000 empleos. La empresa sostiene que la salida voluntaria es una herramienta adicional para gestionar cambios internos. Coleman señaló que Microsoft va a seguir capacitando a sus empleados y facilitando cambios de puesto dentro de la compañía cuando existan oportunidades adecuadas. La ejecutiva también describió la propuesta como una "experiencia nueva de la que la organización espera aprender".

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