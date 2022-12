¿La hora, referí? Wall Street, de penar por la inflación alta a temer la recesión severa

Los precios minoristas treparon 0,1%. En su versión núcleo, 0,2%. Son cifras como antes de la pandemia (y del estímulo mayúsculo). Si se repiten es la vía rápida al corral de 2%. La inflación no desató el drama sino la Fed. El banco central hizo lo que sugirió, y dijo lo que cabía esperar. Como la data fue muy positiva, Powell proveyó una mano de cal (y no usó los gestos amistosos de Brookings). El mapa de puntos corrigió todos los puntos en alza (las tasas de Fed funds). Estábamos avisados. Y el mapa es apenas una referencia tentativa, no un documento contractual. Pero el desánimo siguió al discurso duro de Powell, y la aridez de las proyecciones económicas, y la caída fuerte de las ventas minoristas. Conste que la bolilla negra se aprobó con creces. Noviembre mejoró el desempeño inflacionario de octubre.

La inflación de precios flexibles corre deprisa hacia la meta. Suma dos meses consecutivos de precios absolutos en baja. La variación de los últimos doce meses que supo ser de dos dígitos se encogió a 3,7%. La inflación de servicios, aunque elevada, se modera mes a mes.

Inquietud

El costo de transporte y de los servicios médicos cayó. Sin considerar los costos de los servicios de vivienda, la inflación minorista fue negativa. ¿Y qué pasa con ellos? En el margen se abaratan. En los registros, tardarán un tiempo más en aparecer. ¿Qué no gustó entonces? Nada. O quizás lo fundamental. Si la inflación se repliega así, ¿qué tan lejos puede andar una recesión severa? La Fed la niega en sus proyecciones, pero no vive de ellas y los mercados pagarán la factura real. Temían la inflación, y al ver que se resuelve, ahora se angustian por un aterrizaje brusco. ¡La hora, referí! Wall Street soportó estoica 425 puntos base de aumento de tasa, y de repente desespera porque la saga continúa. Le inquieta que el mapa de puntos eleve la tasa terminal. La recesión acecha, desde ya. Pero es el estómago, no la economía, lo que se bloquea por la amenaza de tres cuartos de punto extra. En todo caso, es el rally que muestra la hilacha de mercado bear.

EE.UU. se estancó desde que se lanzó el apretón monetario. La recesión es un hecho que el mercado de trabajo desmiente. Seamos claros, si la inflación se calma, su riesgo es menor y no mayor. Si la psicología se hace trizas, constante todo lo demás, Powell aflojará el cinto para mantener las condiciones financieras restrictivas que precisa. ¿La hora, referí? Todavía Santa Claus puede llegar y levantar la moral. Si no, lo hará Powell. En Brookings ya nos reveló su temor a la recesión (inmobiliaria) y la voluntad de no excederse. En 2018, exactamente cuatro años atrás, hizo de Papá Noel para que la normalización pos Lehman no zozobrara. ¿En qué piensa la banca central? Esta semana, la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza, todos ellos, subieron sus tasas medio punto. Venían todos de ajustar tres cuartos en su movida anterior. Si esto no es tácita coordinación, qué es. Saben de los nubarrones en el horizonte y que hay que dosificar la presión, y atender al efecto colectivo de las subas. Se vio esta semana. Así como las carteras se rebalancean, y se reemplazan acciones por bonos, también se reacomodan las políticas.