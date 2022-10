La interna porteña de Juntos por el Cambio suma más candidatos

“Las encuestas en la ciudad de Buenos Aires me han sorprendido y he sido alguna vez candidato a jefe de Gobierno porteño, así que no puedo descartarlo ahora”, confió ante la TV el diputado y referente de Republicanos Unidos. Hasta ahora se conocía que el legislador porteño Roberto García Moritán, era el elegido de Republicanos Unidos para disputar la Ciudad de Buenos Aires.