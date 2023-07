La justicia desestimó la demanda de Donald Trump contra la CNN

"El uso por parte de CNN de la frase 'la gran mentira' en relación con los cuestionamientos electorales de Trump no da lugar a una inferencia plausible de que Trump abogue por la persecución y el genocidio de los judíos o de cualquier otro grupo de personas", escribió Singhal y agregó: "El Tribunal considera que las referencias nazis en el discurso político (realizado por cualquier 'bando') son aborrecibles y repugnantes. Pero la mala retórica no es difamación cuando no incluye declaraciones objetivamente falsas". "Ser 'similar a Hitler' no es una afirmación de hecho verificable que apoye una demanda por difamación", añadió, según la agencia de noticias AFP.