La miniserie de solo 6 capítulos que la rompe en Netflix a poco tiempo de su estreno + Seguir en









La nueva producción de la plataforma líder del streaming cuenta con un elenco plagado de estrellas.

Una producción ideal para maratonear, debido a su poca cantidad de episodios. Freepik

Netflix fue, sin lugar a dudas, la plataforma que mejor cerró 2025 y también la que tuvo un sólido arranque de 2026. Aún con Stranger Things en el top de las series más vistas, el servicio no se detiene y volvió a destacarse con un estreno reciente que dejó buenas sensaciones entre los usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta oportunidad, se trata de una miniserie centrada en el misterio, con un elenco integrado por figuras que ya habían garantizado otros éxitos dentro del catálogo. A pocas horas de su llegada, logró posicionarse entre las diez producciones más vistas del día.

El y ella Netflix Con dos protagonistas de lujo, la nueva producción de la plataforma de streaming está entre las más vistas el día de su estreno. Netflix De qué trata Él y ella, la nueva serie de Netflix Las historias de misterio suelen captar rápidamente la atención del público, y en este caso la propuesta se apoya en dos protagonistas reconocidos como Tessa Thompson y Jon Bernthal. A eso se suma el formato de miniserie, que permite seguir la trama completa en pocos episodios y verla de manera continua.

La producción está basada en el best seller de Alice Feeney. Para su adaptación, la historia fue trasladada del Reino Unido a la ciudad de Atlanta. El cambio no modifica el eje del relato, que gira en torno a un crimen sin resolver y a una pareja separada por el desgaste emocional del caso. Ambos deberán reencontrarse para intentar cerrar un misterio que marcó sus vidas.

Netflix: tráiler de Él y ella Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Él y ella Tessa Thompson

Jon Bernthal

Pablo Schreiber

Crystal Fox

Sunita Mani

Rebbeca Rittenhouse

Marin Irelan

Chris Bauer