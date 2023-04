La opera prima de Dolores Fonzi, entre lo mejor del Bafici

“Blondi”, debut de Dolores Fonzi como directora, está gozando de una cálida respuesta del público en sus presentaciones dentro del Bafici, donde participa de la Competencia Internacional. Se trata de una comedia dramática coescrita, dirigida y protagonizada por ella misma, que de algún modo revierte el llamado síndrome de Peter Pan. En este caso, el muchacho parece estar medianamente encaminado hacia la madurez, y quien debería cumplir con responsabilidad su papel de madrecita no quiere crecer. Por ahí va el conflicto mayor, pero no el único, porque también están la madre y la hermana de la inmadura, con sus propios problemas, y el cuñado, que es uno de esos problemas.

Ya pasó la primera mitad del Festival. Ya pasaron también las dos películas más largas: “When the Waves are Gone”, de Lav Díaz, Filipinas, 187 minutos, y “A longa viagem do onibus amarelho”, de Júlio Bressane y Rodrigo Lima, 432 minutos, 7 horas, que quedarán para el recuerdo de unos pocos. Mejor recordados, “Miucha, a voz da bossa nova”, sobre la hermana de Chico Buarque, “Trapito”, el clásico de García Ferré, ahora restaurado, que volvió a llenar las salas (y que no digan que a los niños de ahora solo les gustan los finales felices), y otros títulos fuera de las competencias, como el vasco “A los libros y las mujeres canto”, de María Elorza, que, replicando el virgiliano “A las armas y el hombre canto”, derrama una serie de charlas femeninas amables, sazonadas con variedad de citas bibliográficas y fílmicas, y hamacadas por el melodioso “Se piangi, se ridi” en la voz de Bobby Solo, seguido por las traducciones al francés, ¡al japonés!, por Akira Fuse, y otras lenguas, y en este punto quizás haya que revalorar la versión castellana de Eduardo Franco y Los Iracundos. Pero, ya se sabe, en cuestión de versiones la mejor casi siempre es la original. Valga esto para tantas remakes, e ideas “inspiradas en”, como también se están viendo.