La Provincia actualizó las tarifas de electricidad y las boletas subirán hasta 3,5% desde agosto

El Gobierno bonaerense aprobó nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras eléctricas. La actualización incorpora los nuevos precios mayoristas definidos por la Nación y un ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD). El impacto en las facturas residenciales será de entre 1,5% y 3,5%.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves una nueva actualización de las tarifas del servicio eléctrico, que comenzará a regir desde el 1° de agosto y tendrá un impacto estimado de entre 1,5% y 3,5% en las facturas de los usuarios residenciales, según el nivel de subsidios.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos , que aprobó los nuevos cuadros tarifarios para EDELAP, EDEA, EDEN y EDES , además de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

De acuerdo con la cartera provincial, la actualización incorpora los nuevos precios mayoristas de la energía definidos por el Gobierno nacional a partir del 1° de julio y una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al mes de agosto . También contempla la actualización del Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el Cargo de Transición Tarifaria (CTT), en el marco de la etapa de transición tarifaria vigente.

Según informó el Gobierno bonaerense, un usuario residencial sin subsidios y con un consumo promedio pasará de pagar alrededor de $54.800 mensuales a $56.700, impuestos incluidos , mientras que un usuario beneficiario del régimen de subsidios abonará aproximadamente $37.750, frente a los $37.200 que pagaba hasta ahora .

En términos porcentuales, el impacto sobre la factura final será de aproximadamente 1,5% para los usuarios residenciales sin subsidios y de 3,5% para quienes reciben subsidios energéticos , de acuerdo con las estimaciones oficiales.

La resolución también establece que los nuevos cuadros reflejan las actualizaciones de los precios estacionales de la energía y la potencia mayorista dispuestas por la Secretaría de Energía de la Nación, así como las bonificaciones vigentes previstas en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Asimismo, la norma aprueba los cuadros tarifarios para usuarios residenciales, no residenciales, alumbrado público, grandes demandas y las distintas categorías alcanzadas por el régimen de subsidios y la tarifa social, tanto para las distribuidoras provinciales como para las áreas de referencia definidas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Los nuevos valores entrarán en vigencia desde el 1° de agosto y comenzarán a reflejarse en los consumos de ese mes, por lo que el impacto llegará a las facturas que los usuarios recibirán entre agosto y septiembre.