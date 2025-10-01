La recaudación de septiembre sufrió una caída real cercana al 9% Por Carlos Lamiral







De acuerdo con los números oficiales, el mes pasado se recaudaron $15,4 billones. La merma en los ingresos se debería a la alta base de comparación con el año pasado por el ingreso anticipado de tres ejercicios de Bienes Personales.

Una fuerte baja de recaudación de impuestos se produjo en septiembre. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos de septiembre registró una merma real del 9% en septiembre, al totalizar $15,44 billones. En términos nominales hubo una mejora del 20%, según precisó el organismo.

La explicación oficial para la pérdida de recursos es la alta base de comparación que quedó del año pasado. "La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores, no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025 sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024", dice ARCA.

Uno de los elementos en juego fue "el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP): por el vencimiento del pago inicial (75%) por los bienes no regularizados". Además el año pasado tuvo lugar el ingreso estraordinario de la moratoria y mientras que el vencimiento de Ganancias y Bienes Personales en 2024 se postergó para septiembre, en vez de junio.

No obstante, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que si se excluyera el ingreso extraordinario de Bienes Personales la recaudación habría bajado 2%

