La Reserva Federal y una suba de tasa de un cuarto de punto. ¿Qué viene después?

Que empiece 2023. Con alza de un cuarto de punto el miércoles en la Fed, y de medio el jueves en el BCE e Inglaterra. Hasta ahora todo ha sido completar la película de 2022. Armado el rompecabezas, como reconoció Kristalina Georgieva, la jefa del FMI: “La situación no es tan grave como se temía”. A saber; no hay recesión, la inflación es una marea retrayéndose de prisa, y la banca central no deberá trabajar otro año a destajo para darle alcance. La siembra de 2022 -una suba de tasas a quemarropa como el mundo no vio en cuarenta años- da frutos que se podrán recoger pronto. Así lo piensa el Banco de Canadá, el primero en abandonar las tasas cero, y en probar los disparos de gran calibre (un punto completo). Es el pionero del G7 en anunciar que “toca y se va”. Gatilló una suba de un cuarto de punto a 4,50% y se declaró en modo pausa. Su faena no terminó, pero mutó a “esperar y ver”. Es un receso condicional. Si la inflación -6,7% en el cuarto trimestre- no baja a 3% hacia junio bien podría intervenir de nuevo. Pero Tim Makleff y se gente consideran que llegó el tiempo de darle una oportunidad a la pax monetaria.