La Rioja: la nueva Constitución incorporará la equidad de género y derechos de acceso al agua, energía y conectividad

En la sesión de la semana pasada, los artículos que se aprobaron están vinculados a lo social, en donde quedaron consagrados los principios de igualdad y no discriminación, los derechos constitucionales de acceso al agua, la energía y la conectividad; los derechos de cuarta generación y la perspectiva ambiental en torno al acceso a los bienes naturales. También en esa 10° sesión se aseguró la equidad de género para garantizar la paridad política y la eliminación de barreras que lo impidan, en cargos electivos e institucionales dentro del Estado provincial.

"Hemos modificado cuatro artículos de la Constitución e incorporamos nueve artículos que tienen que ver con derechos humanos y derechos fundamentales. En esas modificaciones nos propusimos plasmar la no discriminación y fundamentalmente, garantizar el compromiso del Estado en eliminar cualquier obstáculo en el desarrollo de la vida y la participación plena que tenemos las mujeres y las minorías", sostuvo la convencional Shirley Pesce, presidenta de la comisión de Derechos Humanos.

La convencional señaló que a lo largo de la historia las mujeres han obtenido avances significativos, como el voto femenino y la ley de paridad, "pero resta mucho por lograr, como ocupar espacios de toma de decisiones, en donde se ejerce el poder real, como los espacios de gobierno y en donde se definen políticas públicas", subrayó. Esta Constitución con perspectiva de género fue valorada de manera positiva, en una entrevista, por Dora Barrientos, destacada socióloga, historiadora e investigadora feminista, quien expresó que "será un avance enorme, respecto a la paridad en general".

Un tema en el que hubo acuerdo entre oficialismo y oposición fue en lo relacionado con garantizar coparticipación para los municipios. "La oposición planteaba un proyecto de un piso de un 25% pero se dejó en 20% porque, de todos modos, implica mayores recursos a los municipios", sostuvo Lucas Delgado, convencional por el Departamento Castro Barros. "Lo que ingrese a la provincia por Coparticipación Federal se distribuirá de una mejor manera y se va a garantizar un piso de todos esos recursos, con ese 20%, para todo el conjunto de los 18 departamentos de la provincia", explicó.

Un punto de controversia que aún no se resolvió está relacionado con la cláusula transitoria sobre la reelección del gobernador, que solo puede tener dos mandatos consecutivos. El bloque opositor planteó la inclusión de una cláusula que aclare que el actual mandato del gobernador Ricardo Quintela es el segundo, haciendo mención a la Reforma de 2008, que consideraba el primer período del exmandatario Luis Beder Herrera como tal. "Si es como él dice que no va por otro mandato, que incluyan esa cláusula, nos dijeron que no lo van a discutir", sostuvo la convencional radical Cristina Salzwedel.

Nuevos requisitos

Otro aspecto sobre el que los convencionales deberán expresarse en las próximas semanas, será la suma de requisitos para acceder a la candidatura a gobernador, como la residencia efectiva en la provincia. El vicepresidente segundo de la Convención, Gustavo Canteros, presentó un proyecto que dispone un lapso no menor a 10 años de residencia efectiva para quien aspire a ocupar la primera magistratura provincial.

La iniciativa generó suspicacias porque quien no tendría posibilidades de ser candidato a la gobernación, si se aprueba esta modificación, es el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. "Mi proyecto está inspirado en la figura de la actual Constitución, donde el marco normativo requiere que para ser Defensor del Pueblo se debe contar con 10 años de ciudadanía efectiva. Por tanto, junto a la convencional Paulina Carmona, entendemos que el primer mandatario de la provincia no puede tener menos años de residencia que el Defensor del Pueblo”, sostuvo Canteros, durante una entrevista. Ambos constituyentes fueron electos por JxC pero luego se separaron para formar el bloque "Sumar".