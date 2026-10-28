Comienza el período más favorable para la bolsa: por qué Wall Street se ilusiona con un nuevo rally

La estrategia de Wall Street consiste en mantener posiciones desde fines de octubre hasta abril y reducir la exposición durante los meses siguientes.

La estrategia de Wall Street consiste en mantener posiciones desde fines de octubre hasta abril y reducir la exposición durante los meses siguientes.

El calendario bursátil vuelve a poner el foco en una de las estrategias estacionales más conocidas de Wall Street . A partir del próximo lunes, los inversores ingresarán en el período de seis meses que históricamente ofreció mejores resultados para las acciones estadounidenses.

La estrategia, conocida como el indicador de Halloween o “Sell in May” (vender en mayo), consiste en mantener posiciones en acciones desde fines de octubre hasta abril y reducir la exposición durante los meses siguientes .

El patrón fue identificado por Yale Hirsch en 1986 y se apoyó en una marcada diferencia entre los rendimientos de los dos semestres del año. Desde 1950, el Dow Jones Industrial Average registró una suba promedio cercana al 7% entre noviembre y abril, frente a un avance inferior al 1% entre mayo y octubre, de acuerdo con el Stock Trader’s Almanac.

La diferencia también se reflejó en los resultados acumulados de una inversión hipotética: u$s10.000 invertidos exclusivamente durante los seis meses más favorables de cada año habrían crecido hasta aproximadamente u$s1,3 millones. En cambio, mantener esa inversión únicamente entre mayo y octubre habría reducido el capital hasta unos u$s4.300.

El comportamiento posterior al descubrimiento del patrón también mostró resultados similares. En los 39 años transcurridos desde 1986, una inversión inicial de u$s10.000 durante el semestre favorable habría alcanzado cerca de u$s1,2 millones , mientras que la estrategia limitada al período menos rentable habría terminado en alrededor de u$s5.800.

La estrategia de Wall Street consiste en mantener posiciones desde fines de octubre hasta abril y reducir la exposición durante los meses siguientes. Depositphotos

La estacionalidad perdió fuerza en los últimos años

Sin embargo, el desempeño reciente mostró que la división tradicional entre ambos períodos ya no resulta tan clara. Entre 1950 y 1987, el S&P 500 registró una ganancia promedio cercana al 7% entre noviembre y abril, frente a aproximadamente un 1% durante los seis meses siguientes.

Desde 1988, el rendimiento promedio de mayo a octubre aumentó hasta alrededor del 3%. Además, durante la última década, ambos semestres registraron una suba promedio cercana al 7%. En cinco de esos diez años, el período considerado históricamente desfavorable superó al otro, incluido 2025, cuando avanzó aproximadamente un 23%.

Jeffrey Hirsch, editor del Stock Trader’s Almanac, atribuyó parte de esta transformación a los cambios culturales, la anticipación de los inversores y la mayor velocidad de circulación de la información. También influyó el flujo constante de capital hacia las acciones mediante fondos indexados y planes jubilatorios.

Aun así, los años electorales de mitad de mandato estadounidense conservaron una particularidad: desde 1950, el S&P 500 avanzó durante los 19 períodos consecutivos comprendidos entre noviembre y abril posteriores a esas elecciones, con una ganancia promedio del 15%.

El próximo semestre pondrá a prueba esa racha. Si el índice termina abril por encima del cierre del 30 de octubre, la secuencia alcanzará 20 períodos positivos consecutivos. La estadística ofrece una referencia histórica, pero no garantiza rendimientos futuros ni elimina el riesgo de caídas bursátiles.