Diputados de la oposición exigen al Gobierno explicaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro + Agregar ámbito en









Legisladores de distintos bloques reclamaron explicaciones a Santilli, Monteoliva y Quirno por la presunta complicidad del Gobierno en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil.

La oposición exige reconocimiento del triunfo de Lula da Silva y explicaciones del Gobierno.

Diputados de todos los bloques de la oposición presentaron una declaración conjunta para exigir que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno concurran a la Cámara baja y expliquen la presunta “absoluta complicidad” del Gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil. Además, reclamaron respuestas urgentes a los pedidos de informes presentados sobre el caso.

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El comunicado fue difundido por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto con Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Esteban Paulón y Mariela Coletta, de Provincias Unidas; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Ernesto “Pipi” Ali, de Primero San Luis; y Marcela Pagano, de Coherencia, entre otros legisladores nacionales.

En el documento, los diputados solicitaron al Poder Ejecutivo que responda con urgencia los pedidos de informes presentados o que presenten los legisladores nacionales. También reclamaron la “urgente presencia” de Santilli, Monteoliva y Quirno en el Congreso, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, para que brinden explicaciones sobre lo ocurrido.

Los organismos que busca investigar la oposición Los cuestionamientos opositores apuntan a esclarecer qué intervención tuvieron distintos organismos del Estado en la salida de Bolsonaro de Brasil. Según trascendió, habría ingresado a la Argentina durante la madrugada por vía terrestre, en una camioneta custodiada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y luego habría abordado un avión privado en Puerto Iguazú, Misiones.

FLÁVIO BOLSONARO



Posicionamiento en común de diputadas y diputados Nacionales de diversos bloques políticos de la Cámara de Diputados.



pic.twitter.com/lVyxaRPzn0 — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) October 28, 2026 Desde la oposición también pusieron el foco en el asesor presidencial Santiago Caputo, sobre quien circuló la versión de que habría estado en Puerto Iguazú para supervisar personalmente el operativo que permitió la salida de Bolsonaro en un vuelo privado hacia Estados Unidos. Esa hipótesis forma parte de los planteos que los legisladores buscan esclarecer.

Los pedidos de informes apuntan a determinar qué participación tuvieron Migraciones, la PSA, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Por el momento, las acusaciones sobre una presunta complicidad del Gobierno forman parte de los cuestionamientos de la oposición y requieren ser esclarecidas. En paralelo, los diputados reclamaron que el Ejecutivo reconozca formalmente el triunfo de Lula da Silva en las elecciones brasileñas y refuerce el diálogo bilateral para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel. Los legisladores señalaron que Milei es el único presidente de América Latina que no reconoció formalmente la victoria de Lula ni emitió una felicitación oficial. Como contraste, mencionaron a dirigentes de distintas orientaciones políticas que sí reconocieron el resultado, entre ellos el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña, el boliviano Rodrigo Paz y la peruana Keiko Fujimori.