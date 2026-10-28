La herencia de Hope Hill en HBO Max: de qué trata, reparto y todo sobre la nueva serie de suspenso + Agregar ámbito en









Para quienes disfrutan del suspenso y los secretos familiares, HBO Max sumó una historia corta que se puede ver en apenas cinco capítulos.

Gugu Mbatha-Raw protagoniza esta miniserie británica de cinco episodios que mezcla el suspenso con elementos sobrenaturales. HBO

Hay herencias que, en lugar de resolver una disputa familiar, terminan sacando a la luz secretos bastante oscuros. HBO Max incorporó a su catálogo una de esas series de suspenso en las que un asunto legal se convierte en una pesadilla, con una antigua plantación de Jamaica como escenario principal.

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Se trata de "La herencia de Hope Hill", una miniserie británica de cinco episodios disponible en streaming. Protagonizada por Gugu Mbatha-Raw y Jonny Lee Miller, mezcla el misterio con elementos sobrenaturales y un pasado marcado por la época colonial de la isla.

Claudia viaja a Jamaica para resolver una disputa familiar y descubre que la propiedad en cuestión aparece en sus pesadillas. HBO ¿De qué trata La herencia de Hope Hill? La historia sigue a Claudia McKenzie, una abogada inglesa que viaja a Jamaica para resolver una disputa por una herencia. El conflicto enfrenta a Cudjoe East, un hombre que reclama una propiedad, con Oliver Connaught, un aristócrata perteneciente a una familia adinerada.

Al principio, Claudia cree que está frente a un caso más de su carrera. Pero cuando comienza a investigar descubre algo desconcertante: la propiedad en disputa es Hope Hill, una antigua plantación que aparece constantemente en sus pesadillas. Nunca había estado allí y tampoco consigue explicar por qué ese lugar le resulta tan familiar.

La abogada decide averiguar qué ocurrió en la finca y encuentra secretos que se remontan varios siglos atrás, cuando Jamaica estaba bajo el dominio británico. Durante aquella época, Hope Hill fue escenario de abusos contra personas esclavizadas, un pasado que comienza a tener cada vez más importancia en el caso.

Mientras intenta reconstruir aquellos acontecimientos, sus pesadillas empiezan a mezclarse con situaciones difíciles de explicar. Las cosas se complican cuando encuentra indicios de que su propia familia podría estar relacionada con lo sucedido en la propiedad. La investigación también pone a Claudia frente a preguntas sobre sus orígenes que nunca se había planteado. A medida que descubre nuevos detalles sobre los antiguos habitantes de Hope Hill, comienza a sospechar que los acontecimientos del pasado todavía influyen sobre las personas involucradas en la disputa. Elenco de La herencia de Hope Hill Gugu Mbatha-Raw

Jonny Lee Miller

Sheldon Shepherd

Bel Powley

Nadean Rawlins

Sean Gilder

Oluniké Adeliyi

Richard Dillane

Diveen Henry

Jack Bandeira

Shantol Jackson Trailer de La herencia de Hope Hill