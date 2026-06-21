Lamine Yamal eligió a Argentina como el rival que quiere enfrentar en el Mundial: "A lo mejor en la final"

La joven figura de la Roja elogió a Lionel Messi y aseguró que le gustaría cruzarse con la Selección argentina en cualquier instancia del torneo.

Lamine Yamal elogió a Lionel Messi y expresó su deseo de enfrentar a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Lamine Yamal se refirió al presente de la Selección argentina en el Mundial 2026, elogió a Lionel Messi y dejó en claro cuál es uno de sus deseos para el resto del torneo. La joya de España aseguró que le gustaría enfrentarse a la Albiceleste en cualquier instancia de la competencia y sostuvo que, para ser campeón del mundo, hay que derrotar a los mejores.

El futbolista del Barcelona habló en la previa del encuentro entre España y Arabia Saudita y se permitió analizar el panorama del certamen. Aunque la Roja todavía buscaba su primera victoria tras el empate sin goles frente a Cabo Verde, el joven atacante dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a la Selección argentina, Yamal no dudó en expresar su postura y reconoció que sería un desafío especial para cualquier equipo.

“ Ojalá que podamos enfrentar a Argentina. Creo que, para ganar el Mundial, necesitas ganarle a los mejores. Si no los encontramos en dieciséisavos, a lo mejor sí en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores ”, afirmó en una entrevista con TVE.

La joven figura de España habló sobre la Albiceleste y destacó el nivel del campeón del mundo.

Las declaraciones llegaron mientras España intenta recuperar terreno en el Grupo H luego de un debut inesperado ante Cabo Verde. Yamal ingresó durante los últimos veinte minutos de aquel encuentro y ahora busca tener mayor protagonismo en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, la Selección argentina llega fortalecida después de su contundente triunfo ante Argelia, un partido en el que Messi volvió a ser determinante con una actuación que recorrió el mundo.

Los elogios de Yamal para Lionel Messi

Además de hablar sobre la Albiceleste, el delantero español volvió a rendirse ante la figura del capitán argentino. Aunque reconoció que su gran ídolo futbolístico es Neymar, dejó en claro quién considera que ocupa el primer lugar en la historia del deporte.

“Mi ídolo es Neymar, pero el mejor es Messi. Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia”, aseguró.

El comentario llegó pocos días después de que Messi firmara un histórico triplete frente a Argelia. Con esos tres goles, el rosarino alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales y volvió a acaparar elogios de figuras de todo el planeta.

Yamal incluso fue más allá cuando le preguntaron si todavía existen dudas sobre la magnitud del argentino. “Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”, sostuvo.

yamal y messi

Una comparación inevitable y un camino por recorrer

Desde su irrupción en el fútbol europeo, muchos hinchas y analistas compararon a Yamal con Messi debido a sus inicios en el Barcelona y a su enorme talento a una edad temprana. Sin embargo, el extremo español todavía tiene una larga carrera por delante y evita cualquier paralelismo con el capitán argentino.

Messi continúa siendo la referencia absoluta de la Selección argentina y, a sus 39 años, sigue marcando diferencias en los escenarios más importantes. Su rendimiento en el debut mundialista volvió a demostrar por qué sigue siendo el jugador alrededor del cual gira gran parte del funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni.

Mientras España afronta su camino en el Grupo H, Argentina se prepara para enfrentar a Austria por la segunda fecha. Por ahora, el posible cruce entre ambas selecciones es apenas una ilusión. Pero, si el cuadro lo permite, Yamal ya dejó claro que no tendría ningún problema en medirse ante el campeón del mundo y frente al futbolista que más admira.