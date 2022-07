Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese preparan una nueva película juntos

Scorsese está adjunto para dirigir con DiCaprio listo para protagonizar Wager. Los productores son Dan Friedkin y Bradley Thomas de Imperative Entertainment, Scorsese a través de Sikelia Productions y DiCaprio y su socia Jennifer Davisson a través de Appian Way Productions.

¿De qué trata lo nuevo de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese?

Ambientada en la década de 1740, la historia de Wager se pone en marcha cuando un barco remendado con 30 hombres demacrados aterrizó en la costa de Brasil. Los hombres eran la tripulación sobreviviente de un barco británico que perseguía a un barco español y se estrelló contra una isla en la región de la Patagonia de América del Sur. Sus historias de supervivencia en los mares y los elementos los convirtieron en héroes.

Sin embargo, seis meses después, otra embarcación, aún más golpeada que la primera, terminó en la costa de Chile, ésta con tres hombres. Estos nuevos marineros denunciaron que los otros hombres eran en realidad amotinados.

Mientras surgían acusaciones y contraacusaciones, el Almirantazgo Británico organizó un juicio especial para descubrir la verdad de lo que sucedió exactamente en la isla, exponiendo una historia no solo de un capitán y una tripulación que luchan por sobrevivir mientras luchan contra algunos de los elementos más extremos del planeta si no también luchando contra su propia naturaleza humana.

DiCaprio acaba de protagonizar con Robert De Niro Killers of the Flower Moon, que Scorsese dirigió para Apple. DiCaprio, Scorsese e Imperative produjeron el drama criminal de época, ambientado en la década de 1920 en Oklahoma y que representa el asesinato en serie de miembros de la nación Osage, rica en petróleo. La película recientemente fue noticia por trasladar su fecha de estreno a 2023.

DiCaprio y Scorsese son una de las grandes parejas del cine, y en los últimos 25 años los dos han trabajado juntos en seis películas que han generado múltiples premios Oscar y éxitos de taquilla. La lista incluye Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island y The Wolf of Wall Street, con Killers of the Flower Moon a continuación.