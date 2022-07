Will Smith se disculpa en un video con Chris Rock tras el escándalo en los Premios Oscar

“Es todo borroso”, dice Smith. “Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará”. Una vez más, el actor reiteró que lamentaba sus acciones y calificó su comportamiento de “inaceptable”.

En ese sentido, compartió que respondió violentamente porque la broma de Rock hacía referencia a la pérdida de cabello que sufre la mujer a causa de su alopecia, una lucha que abordó públicamente en el pasado.

“No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, dice Smith en el video. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”.

Smith también abordó preguntas sobre si Pinkett Smith, a quien se vio en la cámara poniendo los ojos en blanco ante la broma de Rock comparando su cabeza con la de Demi Moore en la película GI Jane, lo había instado a cargar el escenario. El actor dijo que su esposa no dijo nada que lo incitara a agredir a Rock.

Will Smith disculpas Instagram @willsmith

"Es como, ya sabes, tomé una decisión por mi cuenta, a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris", dice Smith. “Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y a mi familia por el calor que nos provocó a todos”.

En la noche de los Oscar, Smith atacó a Rock momentos antes de que el premio al mejor documental se entregara al director de Summer of Soul, Ahmir "Questlove" Thompson. La conmocionada respuesta al incidente eclipsó el tiempo de Thompson en el podio.

“Para todos mis compañeros nominados, ya saben, esto es una comunidad, es como si hubiera ganado porque votaron por mí”, dice Smith en el video. “Y realmente me rompe el corazón haber robado y empañado tu momento. Todavía puedo ver los ojos de Questlove. Ya sabes, sucedió en el premio de Questlove. Y, ya sabes, es como, lo siento, realmente no es suficiente”.

Smith finalmente concluye el video con la promesa de aprender de sus errores.

“Sé que fue confuso, sé que fue impactante”, dice. “Pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo. Y, ya sabes, si aguantas, te prometo que podremos volver a ser amigos.

Chris Rock habló en sus espectáculos sobre el cachetazo de Will Smith

Chris Rock rompió recientemente su silencio durante un show en Nueva Jersey, el 24 de julio. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, bromeó Rock, según US Weekly .

“Sí, eso dolió, hijo de puta. Pero me sacudí esa mierda y me fui a trabajar al día siguiente... No voy al hospital por un corte de papel", bromeó sobre el golpe.