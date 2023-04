Liam Neeson, Marlowe en la mejor tradición

Se supone que la mejor adaptación al cine de Phillip Marlowe, el detective de las novelas negras de Raymond Chandler, es el que compuso Humphrey Bogart en “El sueño eterno” de Howard Hawks. Y tal vez sea así, lo que no quita que tanto Hawks como su guionista William Faulkner hayan confesado que no tenían la menor idea de que el personaje era responsable de al menos uno de los homicidios. Este detalle indica que si bien hubo excelentes versiones de Marlowe como las de Robert Mitchum, Robert Montgomery, James Garner o Elliot Gould, tanto de época como contemporáneas, acá estamos ante el típico caso de que la excelencia de las novelas pesan por sobre las posibilidades de cualquier película, por buena que sea –algo que no sucede con otros detectives como Hércules Poirot o Sherlock Holmes, debido a las características más sórdidas y nada deductivas del policial negro. En este sentido, tal vez la mejor versión entonces podría ser la que dirigió Dick Richards con un Mitchum que retrataba a un Marlowe maduro en “Adiós, muñeca”.