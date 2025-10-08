6 habitaciones, ascensor y jardín privado: así es la fantástica mansión a la venta en Zaragoza

Una exclusiva residencia de casi 500 metros cuadrados se ofrece en una de las zonas más elegantes de la ciudad española.

La residencia de Zaragoza que parece sacada de un cuento de hadas.

Ubicada en un barrio muy lujoso y exclusivo, esta imponente propiedad que cuenta con un diseño moderno y funcional , está pensada para quienes buscan una vivienda amplia, con detalles de lujo y espacios perfectos para descansar.

Su ubicación es privilegiada, lo que se suma a la calidad de sus terminaciones y convierte a esta casa en una opción única dentro de Zaragoza . Desde el exterior ya se nota que no es como las demás, pero una vez dentro, te das cuenta que se trata de una vivienda excepcional.

La casa ocupa 679 metros cuadrados, ya que se tuvo que construir sobre dos terrenos, y cuenta con 498 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos conectados por un ascensor .

Al entrar te encontrás con un recibidor de 20 metros cuadrados que lleva a un salón principal de 49 metros , con una imponente chimenea de mármol . Los ventanales de vidrio laminado permiten disfrutar de la luz natural y las vistas al jardín privado.

En la planta baja, además del living, se encuentra una cocina totalmente equipada, un dormitorio doble con baño en suite (que incluye bañera de hidromasaje y ducha) y un estudio que puede adaptarse fácilmente como un vestidor.

El primer piso está compuesta por cuatro habitaciones dobles, cada una con armarios empotrados y acceso a dos terrazas de 18 metros cuadrados. También hay un baño completo con bañera, pensado para uso familiar o de invitados.

En el segundo piso se suma un salón adicional y un dormitorio con baño propio. Ya en el sótano, el lugar está completamente preparado para disfrutar momentos sociales. Cuenta con bodega con chimenea y cocina equipada, lavadero, despensa, sala de calderas y acceso directo a un garaje para tres autos.

Si bien ya se nota que es una mansión de película, las mejores características que tiene son: 6 dormitorios, 3 baños, ascensor interno, pileta, jardín privado, terraza con parrilla y un garaje con portones automáticos.

También hay un jardín paisajístico que ofrece una pileta de uso exclusivo rodeada de vegetación.