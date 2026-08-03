El "Gran Cañón" de San Luis: el destino argentino que impresiona a los viajeros

Este rincón puntano se destaca por sus paredes rojizas, una fauna y flora singulares, y millones de años de historia ocultos en su estructura.

Este destino poco conocido de San Luis es perfecto para disfrutar de la naturaleza de una manera diferente.

El Gran Cañón es un lugar frecuentado por el turismo internacional debido a su imponente entorno natural, pero en Argentina n ada hay que envidiarle , ya que existe su propia versión. San Luis cuenta con una formación histórica, desde sus paredones rojizos hasta la presencia de fósiles en su interior.

La gran particularidad de este sitio recae en las distintas actividades ofrecidas a sus visitantes. Quienes lo recorren pueden explorar una increíble fauna diurna y nocturna, admirar su llamativa flora y conseguir postales únicas en cualquier momento del día.

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se ubica en el departamento Belgrano, hacia el noroeste de la provincia . La parte central del predio protege la cuenca del Potrero de la Aguada, mientras que el resto del territorio se extiende hacia los límites con San Juan.

De día o de noche, este imponente entorno natural es un paraíso para quienes buscan retratar los paisajes que forma.

Su nombre proviene de la "leyenda de los bandidos ", que data del siglo XIX . En ese entonces, la zona era refugio de gauchos matreros y bandoleros. Estos lo usaban como escondite y terminaron llamándolo "las Quijadas" , aunque algunas versiones explican que se debía a los paredones rojizos, los cuales se asemejan a los maxilares de los animales prehistóricos tallados en las rocas.

El principal atractivo de la visita es adentrarse en el Potrero de la Aguada a través de senderos como Farallones, Guanacos y Flora . Estas caminatas de diferente exigencia permiten recorrer el fondo del cañón y contemplar huellas fosilizadas de dinosaurios.

También resulta habitual que los aficionados a la fotografía se dediquen a capturar el contraste de las paredes de arcilla roja con el cielo. Además, el centro de visitantes ofrece charlas e itinerarios para comprender cómo se formaron las estructuras rocosas y los fósiles hallados en el lugar.

Para quienes disfrutan del avistamiento de fauna, el predio ofrece un escenario natural privilegiado. Es común observar al cóndor andino planeando sobre los acantilados, además de cruzarse con guanacos, maras, zorros grises, pichis ciegos, pumas y la amenazada tortuga terrestre argentina.

Los amantes de la botánica disponen de un recorrido ideal para reconocer las especies autóctonas adaptadas a la extrema aridez. A los lados de los caminos se aprecian ejemplares de jarilla, retamo, chica, chañar, car pinchao y variadas familias de cactus en estado salvaje.

En noches de luna llena se realizan salidas guiadas para contemplar cómo la luz natural ilumina los paredones de arcilla roja y las grietas del cañón. Esta propuesta aprovecha la nula contaminación lumínica del desierto, resultando ideal para la fotografía nocturna de larga exposición y la observación de las estrellas sobre el relieve serrano.



Cómo ir hasta Sierra de las Quijadas

Para llegar en auto, el camino es bastante fácil. Desde la capital provincial, hay que tomar la Ruta Nacional 147 hacia San Juan. Al Parque Nacional lo separan 120 kilómetros de esa ciudad y solo hay que desviarse en el paraje Hualtarán, a la altura del kilómetro 922.

Cabe remarcar que, para llegar en micro, desde la terminal de ómnibus de San Luis no existen alternativas directas. La única alternativa es tomar un micro de larga distancia que vaya hasta San Juan y pedirle al chofer bajar en el puesto de guardaparques de Hualtarán sobre la RN147. Desde allí, son 8 kilómetros hasta llegar al ingreso.