El pequeño pueblo de Buenos Aires con atracciones imperdibles para una escapada cerca, divertida y barata

Descubrí una joya escondida del turismo en Buenos Aires con naturaleza, fiestas tradicionales y paisajes únicos para una escapada inolvidable.

Entre sierras, lagunas y sabores únicos, este rincón de Buenos Aires redefine el turismo rural. Argentina Turismo

Argentina guarda secretos escondidos que sorprenden a quienes se animan a explorarlos. Aunque muchos eligen los clásicos de siempre, el turismo rural y de cercanía gana terreno entre los que buscan planes económicos y distintos. En la provincia de Buenos Aires, existe una opción encantadora.

Puan se encuentra entre esos destinos que combinan historia, sabores auténticos y paisajes relajados. A pocos kilómetros del ruido, este pueblo se transforma en una elección atractiva para un fin de semana de descanso, ideal para quienes disfrutan de los pueblos con identidad y propuestas diferentes.

mirador-millenium El turismo en Buenos Aires esconde joyas ocultas: un pueblo con cerros, islas y fiestas únicas que invitan a una escapada distinta y llena de emoción. Tripadvisor Dónde se ubica Puan Ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Puan está rodeado de naturaleza y tiene vistas privilegiadas gracias a su cercanía con la laguna homónima. El trayecto en auto desde la Ciudad de Buenos Aires demanda unas siete horas, lo que lo convierte en un viaje largo pero posible para una escapada extendida.

A pesar de no ser un destino masivo, cuenta con buenas rutas de acceso y servicios para quienes llegan por primera vez. La tranquilidad del pueblo y su ritmo pausado invitan a desconectar de la rutina y dejarse llevar por sus rincones pintorescos.

Qué se puede hacer en Puan Apreciando las características geográficas, se pueden disfrutar las pintorescas sierras que lo rodean, que varían en diferentes tonalidades de marrones y alturas. El punto más popular es el Cerro Grande o De La Paz, que posee el mirador Millenium, con una arquitectura referencial a la Torre de Babel.

Además, tiene una laguna que ocupa 700 hectáreas y reúne numerosas maravillas como la Isla de Puan, con más de 100 especies de flora autóctona e incluso la pequeña casa histórica perteneciente a Rómulo Franco, primera autoridad del partido en el año 1886. También, es sede de eventos como la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, Fiesta del Churro, Peregrinación Arquidiocesana y la Feria de Sabores. Cómo ir hasta Puan El camino más directo desde Buenos Aires es por la Ruta Nacional 33. Aunque la distancia supera los 600 kilómetros, las condiciones del camino permiten un viaje sin complicaciones. Muchos turistas eligen ir en auto propio para aprovechar mejor el paseo. Otra alternativa es tomar un micro desde la Terminal de Retiro, con servicios que llegan a la localidad o bien hasta Pigüé, desde donde se puede completar el trayecto en taxi o remis. Quienes prefieren tours organizados también encontrarán opciones que incluyen alojamiento y visitas guiadas.