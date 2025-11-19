El rincón escondido de Mendoza que te sorprenderá con una atracción llena de adrenalina y aventura + Seguir en









Mendoza cuenta con un sitio poco conocido que es perfecto para los fanáticos del turismo aventura.

El deporte extremo convierte este en un lugar ideal para el turismo. mendoza.tur.ar

Argentina se destaca por tener varios puntos disponibles para el turismo de aventura. Hay sitios ideales para realizar actividades extremas, pero pocos resaltan como este rincón de Mendoza, que además ofrece paisajes únicos para sus visitantes, con una belleza natural fuera de lo común.

Esta localidad se presenta como una de las más visitadas de la provincia, pero cuenta con un rincón especial que no todos conocen y puede sorprender.

1440px-Termas_Cacheuta Aeveraal/Wikipedia Este lugar es ideal para el turismo de aventura y ofrece muchas más actividades al turismo. Aeveraal/Wikipedia Dónde se ubica Cacheuta Cacheuta está en el departamento de Luján de Cuyo, al oeste de la ciudad de Mendoza, en una zona donde la precordillera empieza a elevarse y marca el inicio del paisaje montañoso. El río Mendoza acompaña el valle y aporta una combinación de agua, roca y vegetación que define la identidad del lugar.

Es un punto accesible dentro del corredor turístico provincial porque queda cerca de rutas importantes y de otros destinos conocidos. Esa ubicación estratégica permite que el pueblo conserve su ambiente tranquilo sin quedar aislado, lo que facilita organizar visitas de medio día o estadías más prolongadas.

Qué se puede hacer en Cacheuta Una de las actividades más destacadas del destino es el puenting, una experiencia pensada para quienes buscan adrenalina en serio. Se realiza desde un antiguo puente ferroviario que atraviesa un cañón profundo, donde los visitantes saltan con arneses especiales que generan una caída pendular sobre el vacío. La altura del salto y el entorno montañoso potencian la sensación de aventura.

El entorno de Cacheuta invita a recorrer senderos que bordean el río y permiten explorar zonas de montaña con distintos niveles de dificultad. Quienes prefieren actividades más tranquilas suelen visitar las termas locales, conocidas por sus piletas de piedra y temperaturas variadas. Esta combinación entre relax y naturaleza convierte al pueblo en un punto ideal para descansar sin perder el contacto con el aire libre. Además, la zona ofrece propuestas como rafting, tirolesas y cabalgatas, que amplían la variedad de experiencias posibles. Esto permite que el destino sea atractivo tanto para quienes se animan a la aventura como para quienes buscan actividades más suaves, siempre dentro de un paisaje que favorece la desconexión. Cómo ir hasta Cacheuta Para llegar desde la ciudad de Mendoza hay que tomar la Ruta Provincial 82 rumbo al oeste y avanzar por un camino que bordea el río durante gran parte del recorrido. El trayecto es directo y atraviesa áreas donde la montaña se vuelve protagonista, lo que hace que el viaje sea parte del atractivo del destino. El acceso está completamente señalizado y el estado del camino permite llegar sin dificultades en auto particular, transporte turístico o excursiones contratadas. Al acercarse a Cacheuta el paisaje se vuelve más cerrado y aparecen miradores naturales que anticipan el tipo de entorno que define al lugar.

