Cuánto sale ir a Craiova, el mercado navideño más grande del mundo que ya abrió sus puertas

La feria incluye una zona gastronómica, pista de patinaje y atracciones para todas las edades, además de un montaje con más de un millón de luces.

El mercado navideño de Craiova está abierto desde el 15 de noviembre hasta el 5 de enero.

Aunque todavía falta para que llegue diciembre, en muchas ciudades del mundo la Navidad ya empezó a sentirse. Con el frío instalándose en Europa y las primeras luces prendiéndose, los mercados navideños vuelven a ocupar el centro de la escena.

Este 2025, todas las miradas viajan hacia Rumania . Allí, en Craiova , una ciudad que hasta hace poco pasaba desapercibida para los turistas, acaba de abrir sus puertas al más grande del mundo , uno que supera en superficie a los clásicos de Viena, Budapest y Praga .

Con cuatro áreas temáticas , cientos de puestos gastronómicos y una programación diaria de espectáculos, este espacio se convirtió en una de las grandes sorpresas de la temporada y un destino que promete combinar precios accesibles con un ambiente salido de un cuento.

El mercado navideño de Craiova se extiende por cuatro zonas emblemáticas de la ciudad, creando un circuito que ocupa más superficie que cualquier otro europeo.

En la plaza Mihai Viteazul está el núcleo principal: un pasillo de puestos iluminados donde se vende artesanía local, decoración tradicional rumana, tejidos hechos a mano, juguetes de madera y productos regionales. Ahí también hay árbol gigante que funciona como punto de encuentro para los visitantes.

El mercado navideño más grande de Europa por superficie acaba de abrir sus puertas en Craiova, Rumania, con una extensión de más de 280.000 metros cuadrados.

El casco antiguo, con sus calles empedradas y edificios históricos, es una zona más tranquila, ideal para caminar, probar vinos y escuchar coros. Enfrente, la plaza William Shakespeare reúne los food trucks con platos típicos, como sarmale (arrolladitos de repollo con carne), papanai (donas caseras con crema y frutos rojos) y bebidas calientes especiadas.

Doljana, la cuarta área, tiene una pista de patinaje sobre hielo, una feria con juegos mecánicos y un sector para los más chicos con espectáculos diarios. El mercado abrió el 15 de noviembre y permanecerá hasta el 5 de enero.

craiova1

Actividades para hacer en Craiova

Pasear por el Parque Nicolae Romanescu

Es uno de los parques urbanos más grandes de Europa del Este. Tiene lagos, puentes de estilo francés, un castillo decorativo, senderos para caminar y espacios para alquilar botes.

craiova2

Recorrer el Jardín Botánico “Alexandru Buia”

Ideal para quienes disfrutan de la naturaleza incluso en temporada fría. Exhibe especies de todo el mundo y cuenta con sectores interiores donde se mantienen plantas tropicales. Es el paseo perfecto para una tarde tranquila.

Visitar el Museo de Arte de Craiova

Ubicado en un palacio histórico, el museo reúne obras rumanas de distintas épocas y piezas de arte europeo. Sus salas restauradas, lámparas antiguas y pisos de mármol lo vuelven un atractivo en sí mismo, más allá de las colecciones.

Perderse en el Casco Antiguo

Calles estrechas, fachadas medievales, bares pequeños, cafés con pastelería local y tiendas donde se venden artesanías hechas a mano. Es el mejor lugar para probar platos típicos y sentirse como un ciudadano más.

craiova 3

Ver el espectáculo de la Fuente Musical

Por la noche, la fuente ofrece shows de agua y luces sincronizadas con música clásica y moderna. Se puede ver desde varios puntos de la Plaza Mihai Viteazul y es una de las actividades familiares más populares de la ciudad.

Cuánto sale viajar a Craiova desde Argentina

Viajar a Craiova desde Argentina no tiene un precio fijo sino que varía según la época, la anticipación con la que se compren los pasajes y la combinación de aerolíneas elegida, ya que no existen vuelos directos. En general, requieren una o dos escalas, usualmente en ciudades como Ámsterdam, París, Estambul o Madrid.

En temporada baja (enero–febrero), los precios de los boletos rondan entre los 1.200 y 1.500 dólares. Mientras que, para fechas navideñas o fines de noviembre, el valor puede subir y ubicarse entre los 1.700 y 2.200 dólares.

En tema alojamiento, Craiova es más económica que otras ciudades europeas. Los hoteles 3 estrellas pueden tener precios desde los 40 a 60 dólares por noche, y opciones 4 estrellas entre los 70 y 120 dólares.

Comer en restaurantes locales cuesta entre 10 y 18 dólares por persona, y el transporte público ronda el dólar por viaje.

El mercado navideño, por su parte, es gratuito, pero las actividades como patinaje o juegos mecánicos tienen costos adicionales, que van desde los 5 a los 12 dólares.