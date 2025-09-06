Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película

Volcanes, sierras, ríos, bosques, lagunas y valles son parte de los ocho caminos, que invitan a disfrutar tanto del destino como del recorrido.

Una de las Rutas Escénicas recorre los pies de las Sierras de Comechingones para develar un paisaje con historia, repleto de ríos y lagos.

Volcanes, sierras, ríos, bosques, lagunas, valles y, sobre todo, rutas que invitan a vivir momentos de película. Los paisajes que Córdoba ofrece podrían parecer un set de filmación o el lienzo de un artista. Sin embargo, los caminos que esta provincia ostenta son reales y merecen ser recorridos.

Ésta es una de las particularidades de dicha provincia argentina: no sólo se disfruta de los destinos sino también de cada kilómetro que el turista transita para llegar hasta allí.

En este contexto y en cualquier temporada se destacan las Rutas Escénicas de Córdoba , que se identifican en ocho recorridos diferentes y conjugan los elementos fundamentales para disfrutar el andar: impacto visual, valor natural, historia, cultura, elementos arqueológicos y poder recreativo. Pero. ¿cuáles son estas 8 rutas?

1– Ruta Escénica Cumbres de Achala: Un Viaje entre Gigantes de Piedra y Horizontes

Esta Ruta Escénica propone atravesar las Cumbres de Achala, el sector central de las Sierras Grandes, uniendo dos regiones de gran valor turístico, como los son Punilla y Traslasierra, con sus ciudades emblemáticas de referencia en cada extremo: Villa Carlos Paz y Mina Clavero.

Se la conoce también como también como el Camino de las Altas Cumbres: entre sierras bajas, cañadones y grandes elevaciones que llegan a los 2200 metros, la ruta empieza a subir.

Entre sus atractivos se destacan: el Mirador Santo Brochero, el Camino de los Puentes Colgantes, la Reserva Hídrica Pampa de Achala, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, el Hotel El Cóndor, el Monumento Espacial, el Camino del Peregrino, el nacimiento del Río Mina Clavero y la estancia Niña Paula.

2 – Ruta Escénica Túneles y Volcanes: Conectando el Pasado con el Presente

Aquí los protagonistas son los valles, los cerros y los montes autóctonos. La tierra se ondula, quiebra y eleva, y la ruta se sumerge en un paisaje de antiguos volcanes en las Sierras de Pocho, rodeados de espinillos, chañares y palmas caranday, la marca registrada de este territorio.

image

Tras bordear la Pampa de Pocho empieza el Camino de los Túneles, una gran obra de ingeniería nacida en la década del 30 para lograr una conexión más fluida entre Córdoba y La Rioja.

Por un camino de cornisa angosto y paralela a la Quebrada de la Mermela se puede contemplar la inmensidad de la Reserva Natural Chancaní —que protege uno de los más importantes remanentes del bosque chaqueño occidental, con quebrachos, molles y algarrobos— y los extensos llanos riojanos.

image

3- Ruta Escénica de la Sierra Alta: Un Camino para Mirar más allá del Valle

Si bien entre Villa Carlos Paz y La Falda, por la ruta 38, es necesario recorrer tan sólo unos 50 kilómetros, este recorrido propone unir ambas ciudades en un paseo de 140 kilómetros para apreciar parte de las imágenes más deslumbrantes de Córdoba.

Esta Ruta Escénica sugiere alejarse del Valle de Punilla hacia las tierras altas de las Sierras Grandes, las pampillas de altura y espiar el Noroeste de Córdoba, para regresar una vez más al valle colmados de vibrantes sensaciones.

Los puntos de interés aquí son: Tanti, El Durazno, el Macizo Los Gigantes, el Río Yuspe, la Pampilla de San Luis, la Estancia Jesuítica La Candelaria, las Canteras Iguazú, Characato y La Falda.

4- Ruta Escénica Camino El Cuadrado: Naturaleza y Aventura en las Alturas

Esta Ruta Escénica propone atravesar el cordón de las Sierras Chicas por un trazado colmado de curvas y panorámicas de ensueño. Además, es la única ruta asfaltada que atraviesa este cordón serrano.

image

Tiene 34 kilómetros de longitud, une la localidad de Río Ceballos con la ciudad de La Falda y pertenece a un trazado histórico que fue diseñado en 1900. Esta ruta se realizó sobre un antiguo recorrido de tierra que se trazó hace 125 años para comunicar Córdoba capital con el famoso Hotel Eden.

Sus principales atractivos son el Río Ceballos, la Reserva Hídrica Dique La Quebrada, La Estancita, la Reserva Natural Vaquerías y Valle Hermoso.

5- Ruta Escénica Caminos de Ongamira: Paisajes que Cuentan Historias

Por esta ruta se aprecian miles de años de vida pueblos originarios, la llegada de los españoles, el legado de los jesuitas, las letras y pensamientos de hombres contemporáneos que bregaron por las artes y la educación, en medio de un paisaje que deslumbra a quien se entregue a descubrirlo.

El trayecto propone desandar caminos en el piedemonte oriental de las Sierras Chicas, para luego ascender por sus serpenteantes laderas, descubrir el singular valle de Ongamira y atravesar los cerros hacia el valle de Punilla.

Los imperdibles de esta ruta son la Estancia Jesuítica Santa Catalina, la Colonia Hogar, San Pelegrino, el Valle de Ongamira, la Casa Museo Deodoro Roca, Los Terrones, el famosísimo Cerro Uritorco y Capilla del Monte.

6- Ruta Escénica Camino de Ríos y Pinares: Un Viaje entre Bosques, Ríos y Pueblos con Encanto

La peculiaridad de esta Ruta Escénica es que en unos pocos kilómetros se puede sentir el sosiego del paisaje, descubrir pequeños poblados y disfrutar de vistas colmadas de belleza.

Inicia con un ascenso serpenteante hacia el Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, y sigue su curso por la ladera de las Sierras Chicas, continuar por el Valle de Paravachasca, atravesar ríos, descubrir el poblado de San Clemente y su historia, y seguir entre pinares por caminos custodiados por las Cumbres de Achala hasta llegar al Valle de Calamuchita.

7- Ruta Escénica Calamuchita de Altura: El Lado Más Pintoresco del Corazón Serrano

image

Entre Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita, hay tan sólo 15 minutos en vehículo por la ruta 5; pero esta ruta escénica propone unir estos destinos emblemáticos de Calamuchita, adentrándose a lo profundo del valle y las laderas de las Sierras Grandes para explorar la naturaleza auténtica y descubrir aldeas de montaña en medio de bosques colmados de magia.

¿Qué contemplar allí? Villa General Belgrano, Atos Pampa, Intiyaco, Villa Berna, La Cumbrecita, San Miguel de los Ríos, Yacanto, El Durazno, Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita.

8- Ruta Escénica Paisajes del Gran Lago: Espejos de Agua a los Pies de las Sierras

La última de las Rutas Escénicas recorre los pies de las Sierras de Comechingones para develar un paisaje con historia, repleto de ríos y lagos que crean espacios de naturaleza serena en sus entornos.

image

Sus atractivos principales son el Río Santa Rosa, Amboy, Villa Amancay, Embalse Arroyo Corto, Río Grande, Río Quillinzo, La Cruz, la Central Nuclear Río Tercero, el Dique Embalse de Río Tercero, Embalse, Villa del Dique y Villa Rumipal.

Es así como el paisaje natural se fusiona con un valioso patrimonio cultural, histórico y religioso en el que converge la Córdoba antigua y la actual, conservando la riqueza de sus orígenes y la impronta del desarrollo presente. La combinación de tradición, modernidad y un entorno natural privilegiado, permiten que los viajeros nunca salgan decepcionados.