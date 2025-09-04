El destino perfecto de Buenos Aires para los amantes de la pesca: un turismo diferente sin alejarse mucho

Guaminí combina lagunas, pesca de pejerrey y patrimonio cultural, convirtiéndose en una joya del turismo en la provincia de Buenos Aires.

El turismo bonaerense ofrece rincones que sorprenden a quienes buscan naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre . A pocos kilómetros de los grandes centros urbanos, aparece Guaminí , un destino ideal para quienes disfrutan de la pesca y el contacto con paisajes únicos.

Este partido de la provincia de Buenos Aires se consolidó como una de las paradas favoritas de los aficionados al pejerrey. Rodeado de lagunas y con una rica historia cultural, combina tradición, naturaleza y experiencias que permiten relajarse sin alejarse demasiado de la ciudad.

Guaminí se encuentra en el oeste de la provincia de Buenos Aires , a orillas del Lago del Monte y cerca de otras lagunas que conforman un verdadero paraíso acuático. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para los amantes de la pesca y para quienes buscan una escapada distint.

La ciudad cuenta con un entorno sereno y pintoresco , donde se mezclan la arquitectura histórica con la belleza natural de sus espejos de agua. Este equilibrio la transforma en un destino atractivo tanto para el descanso como para la aventura.

Qué se puede hacer en Guaminí

Las lagunas de Guaminí son el principal atractivo turístico. Allí se realizan jornadas de pesca que atraen a visitantes de todo el país, en especial por la abundancia y calidad del pejerrey. Además, el paisaje invita a disfrutar de picnics y caminatas costeras en un entorno natural incomparable.

El Lago del Monte, por ejemplo, es perfecto para actividades náuticas y para observar atardeceres que pintan el cielo con colores intensos. En sus alrededores también se organizan excursiones guiadas que permiten descubrir los secretos de la fauna y flora local.

Más allá de la pesca, Guaminí sorprende con su patrimonio cultural. Edificios como el Matadero Municipal y la Municipalidad, diseñados por Francisco Salamone, son íconos de la arquitectura art decó que atraen a los amantes de la historia y el diseño.

La figura de Nelly Omar, legendaria cantante nacida en Guaminí, también forma parte del legado cultural que se mantiene vivo en sus calles y museos. Estos recorridos históricos completan la experiencia, ofreciendo al visitante un viaje entre naturaleza y tradición.

Cómo ir hasta Guaminí

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Riccheri y luego la Ruta 205 hasta Bolívar, continuando por la Ruta 65. Otra alternativa es viajar por Acceso Oeste hasta Luján y seguir por la Ruta 5 hasta 9 de Julio, para luego empalmar con la Ruta 65.

También existe la opción de viajar en ómnibus desde la terminal de Retiro, con servicios que conectan de manera directa con la ciudad. Esto permite que Guaminí sea un destino accesible tanto para escapadas de fin de semana como para estadías más largas.