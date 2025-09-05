El rincón de Buenos Aires que promete deleitar a los turistas con el mejor queso

La Provincia de Buenos Aires tiene un vasto territorio que esconde localidades únicas. Conocé este increíble destino poco visitado.

Para irse de vacaciones no necesariamente hay que hacer largos viajes. Existen muchas posibilidades de descanso diferentes a las más conocidas, y la provincia de Buenos Aires tiene increíbles destinos para probar distintos tipo de turismo . Uno de ellos es Los Toldos.

Además de ser conocido por el nacimiento de Evita, también tiene grandes atractivos para ofrecer. Fue declarada como una de las localidades con el mejor queso de toda la región . Y no es poco, porque particularmente el interior de la provincia de Buenos Aires ostenta una altísima calidad en quesos y embutidos.

Los Toldos es una localidad ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires , cabecera del partido de General Viamonte.

Está ubicada 309 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al norte se encuentra la ciudad de Junín, al este Alberti y al oeste el partido de Gral Pinto. Al sur, 9 de Julio y la Ruta 5.

Qué se puede hacer en Los Toldos

Los Toldos es un pueblito ideal para pasear en familia y realizar distintas actividades al aire libre o recorrer museos locales, estancias, la iglesia de Los Toldos y los paseos, que dejan ver una arquitectura antigua y pintorescos paisajes. La gastronomía también es un punto fuerte del lugar.

Entre los lugares más atractivos están el Centro Cultural Ever “Bolita” Ruquet, el monasterio benedictino Santa María de Los Toldos, el Monumento al Indio, la plaza Bernardino Rivadavia y el Monasterio de la Transfiguración de las Hermanas Benedictinas de Tutzing.

Sin dudas, uno de los lugares más emblemáticos del pueblo es el Museo Provincial Casa Eva Perón, y el monumento a la figura más importante que nació ahí.

Cómo ir hasta Los Toldos

El camino más rápido y directo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires empieza por la Autopista Acceso Oeste hacia la localidad de Luján y continúa por la Ruta Nacional N° 7 hasta la ciudad de Junín.

Después se debe tomar la Ruta 65 y en aproximadamente 309 kilómetros (en total) se llega al acceso a Los Toldos. El viaje dura aproximadamente 4 horas y 20 minutos.