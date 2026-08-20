Irán calificó de "ilegal" la amenaza de Donald Trump de aplicarle un "día D económico"

El régimen advirtió que quienes ordenen o apliquen nuevas sanciones "serán procesados y castigados", mientras en Washington Bessent y Vance defendieron la ofensiva económica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó este jueves la amenaza "ilegal" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de profundizar la campaña económica contra Teherán . Según el comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, el anuncio equivale a "l a otra cara de la moneda de la guerra y la agresión militar".

El texto oficial fue contundente respecto de las consecuencias que podría tener avanzar con nuevas medidas: advirtió que quienes ordenen o implementen esos gravámenes "serán procesados y castigados".

Además, el canciller iraní responsabilizó directamente a Washington por cualquier escalada futura: "La responsabilidad por las consecuencias y repercusiones de este acto ilegal recaerá sobre el gobierno de Estados Unidos y los autores de esta política".

La reacción de Teherán llegó después de que Trump amenazara el miércoles con un "día D económico" contra Irán, con el que prometió desplegar "guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes".

En ese contexto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , sostuvo este jueves que la nueva política de "máxima presión económica" sobre Irán reduce, en lugar de aumentar, la probabilidad de una guerra a gran escala. En declaraciones a CNBC, el funcionario planteó que los mercados petroleros mundiales —cuyos precios vienen en alza desde hace varias semanas— estaban leyendo de manera equivocada la nueva estrategia de Washington.

Funcionarios de Washington defendieron la ofensiva económica como una forma de evitar la guerra.

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance definió a la presión económica como la "herramienta más eficaz" que tiene Estados Unidos frente a Irán, aunque reconoció que sostenerla implica un manejo cuidadoso.

"La herramienta más eficaz que tenemos es la presión económica que podemos ejercer sobre ellos. Y este es un equilibrio delicado porque, si ejercemos presión económica sobre ellos, intentarán hacer lo mismo con nosotros", explicó.

El vicepresidente agregó que, según su lectura, la balanza viene favoreciendo a Washington en las últimas semanas: "Lo cierto durante las últimas semanas es que ellos han sentido mucha más presión que nosotros".

Vance también admitió el impacto que la ofensiva tiene puertas adentro de Estados Unidos, en particular en el precio de los combustibles: "Obviamente, los precios del petróleo son altos y la gente lo nota cuando carga gasolina". Pese a eso, destacó la capacidad del Gobierno para garantizar que los buques sigan cruzando el estrecho de Ormuz.

Irán analiza atacar objetivos de EEUU en Europa ante una posible escalada del conflicto

Irán evalúa la posibilidad de extender sus represalias contra Estados Unidos hacia territorio europeo en caso de una nueva escalada militar, con potenciales objetivos en países como Bulgaria y Chipre. También analiza atacar los cables submarinos situados en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico británico, las fuerzas iraníes estudiaron diferentes escenarios para ampliar el alcance de una eventual respuesta y golpear intereses estadounidenses fuera de Medio Oriente.

Entre los puntos bajo análisis apareció Bulgaria, después de que el país europeo autorizara en julio la utilización de la base aérea de Bezmer para operaciones vinculadas con las fuerzas estadounidenses.

El Parlamento búlgaro aprobó el despliegue de ocho aeronaves militares de Estados Unidos en esas instalaciones, incluidos aviones cisterna destinados al reabastecimiento en vuelo de cazas que participan en operaciones en Medio Oriente.