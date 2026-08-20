Un documental sobre Tony Coleman y tres nuevas películas argentinas

"Los nadadores" (Argentina, 2026); Dir.: Sol Iglesias SK.

Antes de los estrenos, una premiere. Este sábado a medianoche, dentro del espacio que Cineclub Nocturna tiene en el Malba, se verá por primera vez, y con la presencia de su protagonista, el documental de J.C. Campusano "Tony TC Coleman, la promesa". vale decir, estarán presentes el director, el propio Coleman y también los miembros de la banda Aerophonicos.

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La promesa, ya lo sabrán los entendidos, tiene que ver con el recordado Pappo Napolitano, B.B.King, el blues de los norteamericanos y el blues rioplatense. Hay algo más, que dejó asentado al dar noticia de este encuentro: "detrás de una promesa entre dos músicos aparece algo mucho más grande: la amistad, la memoria y la palabra empeñada. El regreso de Tony a Buenos Aires, siguiendo aquello que una vez le prometió a BB King, nos permitió cruzar la potencia del blues con una ciudad atravesada por un presente complejo".

La forma de cruzarlo, una forma que sale del alma, es bien franca, recia y penetrante, tal como la voz de Coleman cuando deja los palillos y empieza a cantar. Ya hablaremos más en detalle sobre este documental cuando se estrene. Y ojalá, ya que estamos, se reestrene también el documental de Chapete Bonacci "Algo ha cambiado. Un viaje quijotesco al Pappo's blues", dedicado especialmente a la amistad del músico argentino con el organista Melvyn Jones, película que apareció un día de improviso en el Gaumont y se mantuvo dos semanas.

Los estrenos Atención a este drama sin golpes bajos: "Ahí donde no estás", de Laura Chiabrando, con Noelia Vergini. Ha muerto el hombrecito de la casa. Los abuelos, la hermana, pero sobre todo la madre están desconsolados, tratando de sostenerse mutuamente y a la vez viviendo sus respectivos duelos, cada quien como puede, agarrándose de dónde puede. Madre e hija están provisoriamente en el hogar de los viejos. Es difícil volver a la casa propia, ahí donde el hijo ya no está. Quien tuvo que pasar por algo así comprende lo que es eso. Quien todavia no, ya se imagina, y teme. Chiabrando tiene la inteligencia de exponer todo con delicadeza. Momentos perdidos, conversaciones sin aliento. Le basta con mostrar suavement el peso cotidiano del dolor ante la ausencia, quizá también ante la sensación de culpa por algo que pudo haberse hecho, o que pudo haberse hecho. De todo esto se sale con el tiempo, según dicen. Pero si una persona pierde a sus padres, es huérfana. Si pierde a su pareja, es viuda. Pero si pierde a un hijo, no hay una palabra para eso. Amputada, quizás, es lo que más se acerca. Película excepcional, madura, autora valiosa e intérprete exacta, corresponde destacarlas.

Con "Un trago de infierno" Pilar Boyle describe las angustias y perturbaciones de una joven que se siente desvalorizada por los demás. Es una chica sensible, imaginativa, dedicada al arte, pero la realidad se le transforma de modo singular e incomprensible (transformación a veces fascinante, dicho sea de paso). Solo ella puede estabilizarse a sí misma, el asunto es que pueda hacerlo. Actriz, guionista y codirectora, Boyle trabaja un asunto propio del cine de terror psicológico, quizás algo remanido pero siempre efectivo cuando se hace bien, como en este caso, donde además cuenta con un atractivo equipo de efectos especiales a cargo de Mariano Asseff, que asume el puesto de codirector.

"Los nadadores", de Sol Iglesias SK, pinta una suerte de apocalipsis sin necesidad de explosiones, solo degradación del medio ambiente y las personas, entre ellas unos chicos jóvenes que parecen encarnar el desgano de un sector generacional. Puede advertirse el sentido alegórico de su pequeña anécdota, de algún modo enraizada en la literatura fantástica argentina, y hay buena mano para llevar al espectador la necesaria sensación de extrañeza y agobio que la autora busca, pero la obra se hace un poco larga, y eso que dura apenas 74 minutos. "Ahí donde no estás" (Argentina, 2026); Dir.: Laura Chiabrando; Int.: Noelia Vergini, Mario Lombard, Ana Haramboure, Violeta Bongiorno. "Los nadadores" (Argentina, 2026); Dir.: Sol Iglesias SK; Int.: Valentina D'Emilio, Sol Iglesias SK, Joaquín Frentes, Tobias Reizes. "Un trago de invierno" (Argentina, 2025); Dir..: Pilar Boyle y Mariano Asseff; Int.: Pilar Boyle, Ignacio Torres, Julieta Lloret, Paula Fernández Mbarak.

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