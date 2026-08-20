Zohran Mamdani lanzó una "noche libre" para padres en Nueva York: cómo funciona la iniciativa

El alcalde puso en marcha "Parents’ Night Out", un programa que ofrece cuatro horas de actividades gratuitas para los niños en centros recreativos de la ciudad, así sus padres pueden disponer de tiempo libre.

Mamdani aseguró que la iniciativa busca “hacer más fácil” la crianza familiar en Nueva York y devolverles tiempo libre a los padres.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este fin de semana una iniciativa para que los padres logren pasar “tiempo libre” sin sus hijos durante una noche, con el fin de, según aseguró el mismo, de “ hacer más fácil” la crianza familiar, con papás "más relajados".

“Padres, ¿qué harían con cuatro horas de tiempo libre sin los niños? Lanzamos el programa de Parents’ Night Out para devolverle a los padres de Nueva York un poco de tiempo libre para ellos mismos, porque estamos comprometidos con hacer más fácil la tarea de criar una familia en la mejor ciudad del mundo”, publicó el alcalde en X y en Instagram, por donde ha llevado adelante todos sus propuestas con videos hablando en distintos idiomas.

En el video que acompañó el anuncio, una voz en off adelantó que Nueva York les ofrecería a los padres “una noche libre” . “Mamdani quiere que los padres neoyorquinos que no tuvieron una salida solos en un tiempo coloquen algo en la agenda”, agregó.

En otra publicación, el alcalde explicó que familias de los cinco distritos de Nueva York pudieron acceder a la propuesta, mientras los niños participaron de actividades gratuitas en distintos centros recreativos de la ciudad.

“El cuidado infantil gratuito y accesible no solo hace que nuestra ciudad sea más asequible, también le devuelve tiempo a los padres de NYC para descansar, recargarse o simplemente disfrutar de una noche fuera ”, sostuvo Mamdani.

Cómo funciona la "noche libre" para padres que lanzó Mamdani

La iniciativa fue bautizada “Parents’ Night Out” (Noche libre para los padres) y tuvo una duración de cuatro horas. Los adultos pudieron dejar a sus hijos en diferentes centros recreativos de Nueva York a partir de las 16 y retirarlos a las 20, mientras aprovechaban ese período para realizar otras actividades.

“Disfruta de un poco de tiempo libre mientras tus hijos disfrutan de una velada llena de diversión en su centro recreativo local”, explicó el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York, organismo encargado de llevar adelante la jornada.

Desde el área también señalaron que encontrar tiempo personal durante la crianza representa uno de los principales desafíos para muchos padres. “Todos sabemos que uno de los mayores retos de la paternidad es encontrar un poco de tiempo para uno mismo sin tener que preocuparse por los hijos. ¡Estamos aquí para ayudarte!”, concluyó.