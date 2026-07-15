El mejor destino de Argentina para visitar este 2026: un rincón que te sorprenderá con su fauna

Este rincón del sur argentino tiene mucho para ofrecer al turismo, pero su principal atractivo está en la observación de los animales en su hábitat natural.

Este rincón del sur es ideal para observar la vida de las especies que habitan en la zona.

Hay destinos ideales para visitar en invierno, donde el turismo busca aprovechar todas las ventajas que llegan con el frío a estos sitios. Este rincón en particular cobra ventaja, gracias a que muchos pueden aprovechar para ver la fauna patagónica en su máximo esplendor .

Los animales pueden observarse en su entorno natural, un espectáculo que deja maravillados a quienes exploran los distintos rincones donde habitan estas especies. Asimismo, el paisaje ofrece postales inolvidables y suma un gran atractivo destinado a quienes buscan capturar fotografías únicas.

La Reserva El Pedral está ubicada en Punta Ninfas, en la provincia de Chubut , dentro del departamento de Biedma. Se encuentra sobre la costa atlántica patagónica, a unos 73 kilómetros de Puerto Madryn, en un sector cercano al extremo sur del Golfo Nuevo.

La reserva pertenece a la estancia El Pedral y se ubica dentro de una zona costera de Chubut, en el área cercana a Puerto Madryn. Su ubicación corresponde a Punta Ninfas, un punto del litoral provincial que se extiende hacia el Mar Argentino.

Una de las actividades principales de la Reserva El Pedral es la visita a la colonia de pingüinos de Magallanes . En la temporada reproductiva, los visitantes realizan una caminata guiada hasta la pingüinera, ubicada dentro del predio, donde pueden observar a los ejemplares adultos, los nidos y el movimiento de la comunidad a lo largo de su permanencia en el lugar.

El recorrido hacia la colonia permite ver cómo los pingüinos utilizan este sector de Punta Ninfas para reproducirse y criar a sus pichones. La visita se realiza acompañada por guías que explican el comportamiento de la especie, la organización de la colonia y las características del ambiente donde se desarrollan.

La reserva también ofrece actividades orientadas a contemplar la fauna marina en la costa. En las áreas cercanas al mar es posible avistar lobos y elefantes marinos, mientras que las orcas forman parte de las especies que suelen aparecer en esta zona durante determinados momentos del año, atraídas especialmente por la presencia de sus presas.

Además de los avistajes de animales, la propuesta incluye caminatas por distintos sectores naturales de la reserva y recorridos guiados por el establecimiento.

Cómo ir hasta la Reserva El Pedral

Para llegar a la Reserva El Pedral desde Rawson, la capital de Chubut, se debe tomar la Ruta Nacional 25 hasta Trelew y continuar luego por la Ruta Nacional 3 hacia Puerto Madryn. Desde esa ciudad se inicia el tramo final del recorrido.

Una vez en Puerto Madryn, el acceso continúa por la Ruta Provincial 1 en dirección a Punta Ninfas. El tramo final hasta la reserva se realiza por camino de ripio, por lo que el ingreso requiere circular por un camino sin pavimentar hasta llegar al establecimiento.