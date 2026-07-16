Ideal para ir con chicos: la joya escondida de Entre Ríos que inspiró a un clásico de la literatura

Este rincón entrerriano alberga una antigua estructura que inspiró una de las historias más conocidas de la literatura universal.

Entre Ríos cuenta con una de las joyas históricas más importantes de su territorio, un destino ideal para recorrer en familia.

El turismo en esta etapa del año apunta a buscar actividades de entretenimiento tanto para grandes como para chicos. Las familias suelen elegir destinos con propuestas para mantener contentos a todos, y este lugar se presenta como una de las mejores alternativas de Entre Ríos.

Esta ciudad de la región del Litoral combina atractivos únicos. Entre ellos destaca haber inspirado una de las historias más leídas a nivel mundial , además de contar con una estructura digna de ser recorrida de principio a fin.

El Castillo de San Carlos está dentro del Parque San Carlos, en la ciudad de Concordia , provincia de Entre Ríos. El predio ocupa cerca de 98 hectáreas de reserva natural municipal sobre las barrancas del río Uruguay y conserva sectores de selva en galería, amplios espacios verdes y miradores naturales.

El espacio forma parte de uno de los principales parques públicos de Concordia y ofrece vistas panorámicas hacia el río Uruguay. El ingreso es libre y los recorridos están señalizados para facilitar la visita.

El recorrido comienza por las ruinas del antiguo edificio mediante pasarelas que permiten observar los distintos sectores conservados sin afectar la estructura original. A lo largo del circuito hay paneles informativos que cuentan la historia del castillo, mientras que el centro de interpretación, ubicado en las antiguas caballerizas, reúne fotografías, documentos y objetos relacionados con el pasado de la residencia y su proceso de recuperación.

Además de recorrer las construcciones históricas, el paseo continúa por los senderos del Parque San Carlos, que atraviesan una reserva de selva en galería sobre las barrancas del río Uruguay. Durante la caminata es posible llegar a distintos miradores, visitar el jardín botánico y observar parte de la flora y la fauna características de la zona, especialmente aves.

Dentro del mismo predio también se encuentra el Sitio Histórico Naranjal de Pereda, considerado uno de los antecedentes de la actual ciudad de Concordia. Allí se realizan visitas guiadas que permiten conocer los restos arqueológicos conservados, la historia de los antiguos asentamientos de la región y el origen de este tradicional naranjal, que forma parte del patrimonio histórico local.

Otro de los sectores más visitados recuerda el paso de Antoine de Saint-Exupéry por Concordia en 1929, cuando el escritor y aviador francés aterrizó de manera imprevista en la ciudad. Durante el recorrido se explica el vínculo que el autor entabló con las hermanas Fuchs Valon y por qué esa historia dio origen a la tradición que señala a este lugar como la gran fuente de inspiración para El Principito. Como homenaje, el parque alberga una escultura dedicada a la célebre obra.

Quienes deseen ampliar la visita pueden seguir el Circuito Turístico-Literario "Concordia, Cuna de El Principito", una propuesta que conecta distintos espacios vinculados con Saint-Exupéry. El recorrido incluye, además del Castillo de San Carlos, el Naranjal de Pereda, el Hostal del Río, la Costanera Nebel, la Plaza de las Américas y otros puntos de la ciudad donde se recuerda el paso del escritor por Entre Ríos.

Cómo ir hasta el Castillo de San Carlos

El Castillo de San Carlos se encuentra dentro del Parque San Carlos, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Quienes viajan desde otras localidades pueden llegar por la Ruta Nacional 14 y, una vez en la ciudad, continuar por Avenida Presidente Illia hasta el ingreso del parque, donde se encuentra señalizado el acceso al sitio.

También es posible llegar en taxi, remís o en colectivo desde distintos puntos de Concordia. Varias líneas del transporte urbano tienen paradas en las inmediaciones del parque, lo que permite acceder caminando en pocos minutos hasta el Castillo de San Carlos.