Alerta de acción y emociones con el nuevo estreno de AXN

Nadie duda de la riqueza y variedad que ofrece el subgénero de drama criminal y procedimental. Algunos títulos, como los que integran la franquicia CSI o la de NCIS, están entre las más exitosas y longevas de la televisión. Y “ ALERT: MISSING PERSONS UNIT” no solo no es la excepción, sino que toma los elementos claves de esa tradición para llevarlos más allá.

En el presente, Nikki y su nueva pareja, el agente Mike Sherman (Ryan Broussard), convencieron a Jason para que se reincorpore a la policía de Filadelfia y ponga sus habilidades al servicio del equipo.

Sin embargo, el mundo de ambos queda patas arriba cuando Jason aparece con una foto que prueba que su hijo desaparecido vive, aunque el tiempo ha pasado y… ¿es ese adolescente realmente Keith?

Nikki y Jason deben atravesar el retorno de su supuesto hijo y navegar su compleja nueva dinámica familiar mientras trabajan juntos para rescatar a personas desaparecidas día a día.

Con una segunda temporada ya confirmada, la serie creada por Jason Eisendrath -reconocido productor y guionista responsable de series como The Blacklist- y el ganador del Oscar Jamie Foxx, retoma la receta de muchos de los más exitosos dramas policiales procedimentales sin dejar de abrir su propio camino.

La desconfianza de Sidney (Fivel Stewart), la otra hija de Jason y Nikki, que no cree que Keith sea su hermano perdido; las tensiones entre los exesposos por adaptarse a las consecuencias de su nueva realidad, y el incómodo lugar de “tercero en discordia” en el que de pronto se encuentra Mike le dan a “ALERT: MISSING PERSONS UNIT” un refrescante punto de drama familiar nuevo para el género.

La primera temporada de ALERT, conformada por 10 episodios, se podrá ver desde el 26 de marzo cada martes a las 23 horas por AXN, al término de CSI: Vegas.

QUIÉN ES QUIÉN EN “ALERT: MISSING PERSONS UNIT”

NIKKI BATISTA: Una policía que conoció a su ahora exesposo Jason cuando eran novatos. Ella y Jason tienen dos hijos adoptados, Sidney y Keith. Después de que Keith desaparece, Nikki se convierte en la cabeza de la Unidad de Personas Desaparecidas para encontrar a otras víctimas, sin perder la esperanza de encontrar también a su hijo.

Interpretada por Dania Ramirez (Sweet Tooth, Once Upon a Time, Entourage).

JASON GRANT: Un expolicía convertido en consultor privado de seguridad. Al darse cuenta de que puede ser un activo para la Unidad de Personas Desaparecidas, se une al equipo para trabajar junto a Nikki. Ha intentado seguir adelante tras la desaparición de su hijo, pero mantiene la esperanza de que algún día pueda regresar.

Interpretado por Scott Caan (Hawaii Five-0, Ocean’s Eleven).

MIKE SHERMAN: Un exjugador profesional de fútbol americano que sintió una responsabilidad moral de ayudar a su comunidad. Ya se encontraba en el Unidad de Personas Desaparecidas cuando se unió Nikki. La ayudó a a buscar a Keith y en el proceso de acompañarla a sanar se enamoraron.

Interpretado por Ryan Broussard (Only Murders in the Building).

KEMI ADEBAYO: Lingüista y especialista en investigación de antecedentes que también es una chamana. A pesar de esto, su misticismo se equilibra con sus habilidades en el mundo real.

Interpretada por Adeola Role (The Blacklist).

C HEMINGWAY: Un hombre trans dulce y tímido que supervisa la unidad de imagen forense y se especializa en construir imágenes faciales a partir de restos esqueléticos con el objetivo de devolver a las víctimas a sus familias.

Interpretado por Petey Gibson.

KEITH GRANT: El hijo adoptivo de Nikki y Jason que desapareció a los 11 años. Seis años más tarde, a los 17, regresa. Sin embargo, algo no cierra y queda en entredicho si efectivamente él es el hijo desaparecido.

Interpretado por Graham Verchere (Stargirl).

SIDNEY GRANT: La hija adoptiva de Nikki y Jason, que tenía 12 cuando su hermano menor desapareció. Cuando regresa, ella desconfía que Keith sea quien dice ser, dando a entender que ella puede saber más de su desaparición de lo que aparenta.

Interpretada por Fivel Stewart (Atypical).