Feriado del 25 de mayo: el rincón de Buenos Aires que tiene los mejores pastelitos de la provincia

Se acerca el finde largo y las opciones para distenderse cerca de la Ciudad se ponen más interesantes.

Los fines de semana largos suelen convertirse en la oportunidad perfecta para cortar con la rutina y descubrir destinos cercanos sin necesidad de viajar demasiado lejos. En la provincia de Buenos Aires abundan los pueblos rurales que combinan tranquilidad, gastronomía y paisajes ideales para una escapada corta.

Con calles silenciosas, almacenes históricos y propuestas gastronómicas típicas, muchas localidades bonaerenses lograron transformarse en verdaderos polos turísticos para quienes buscan descansar y disfrutar de tradiciones argentinas. Durante el feriado del 25 de mayo, además, los sabores patrios cobran todavía más protagonismo.

Entre todos esos destinos aparece Gouin, un pequeño pueblo rural que ganó fama por sus tradicionales pastelitos caseros y que muchos consideran un verdadero paraíso gastronómico escondido en el interior bonaerense. Su ambiente de campo y sus celebraciones populares lo convierten en una opción ideal para una escapada.

Gouin se encuentra en el partido de Carmen de Areco , en el norte de la provincia de Buenos Aires. El pueblo está ubicado a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 7 y muy cerca de otras localidades rurales como Tres Sargentos, Carmen de Areco y San Andrés de Giles, que se encuentran aproximadamente a 40 kilómetros de distancia.

Además, se sitúa a 140 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que el viaje en auto demanda cerca de dos horas, dependiendo del tránsito y del punto de partida. La ubicación estratégica de Gouin permite disfrutar de un entorno completamente rural sin alejarse demasiado de la ciudad, algo que lo volvió muy elegido para escapadas de fin de semana y feriados largos.

Gouin La estación de trenes es el recuerdo de un pasado más pujante del pueblo. Imagen: Aires de Cultura

Qué se puede hacer en Gouin

Uno de los principales atractivos del pueblo es recorrer sus calles tranquilas y admirar sus antiguas construcciones rurales, muchas de ellas conservadas desde hace décadas. El ritmo pausado del lugar y la escasa circulación de vehículos generan un ambiente ideal para descansar y desconectarse.

La Plaza San Martín funciona como el corazón de Gouin y es uno de los puntos preferidos por los visitantes para sentarse al aire libre y disfrutar de la calma del pueblo. Muy cerca también se encuentra la Capilla San Agustín, una de las construcciones más emblemáticas de la localidad y un sitio histórico muy fotografiado por turistas.

Otro de los grandes atractivos es su propuesta gastronómica. Gouin es conocido como la “Capital Nacional del Pastelito” gracias a la popularidad de sus pastelitos artesanales, elaborados con recetas tradicionales y rellenos dulces clásicos como membrillo o batata. Muchos visitantes llegan especialmente para probarlos en sus panaderías y puestos locales.

Gouin Tiene muy pocos habitantes, por lo que la tranquilidad de sus calles es incomparable a las de la ciudad. Imagen: Aires de Cultura

Además, todos los años se realiza la Fiesta Provincial del Pastel, un evento que reúne a productores gastronómicos, artesanos y artistas locales. Durante la celebración se organizan shows musicales, ferias y concursos gastronómicos donde el gran protagonista es el tradicional pastelito criollo.

Cómo ir hasta Gouin

Para llegar en auto particular desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay que tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección hacia Luján y Carmen de Areco. A la altura de este último partido se debe seguir por los caminos de acceso rural señalizados hasta llegar a Gouin. El trayecto total es de aproximadamente 140 kilómetros y puede realizarse en unas dos horas.

También existe la posibilidad de viajar en micro hasta Carmen de Areco desde la terminal de Retiro. Desde allí, muchos visitantes continúan el recorrido hacia Gouin en remis, taxi o transporte local.