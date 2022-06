Todos los secretos del único gin de mandarina del mundo

“La marca nació en el 2015 como un proyecto personal. Por ese entonces tenía 21 años y estudiaba Administración de Empresas en Buenos Aires.

Ya era fanático del Gin tonic y en ese momento estaban bastante cerradas las importaciones, había poco producto y el gin que se conseguía era muy caro; gines nacionales prácticamente no había. Por eso un día se me ocurrió fabricar un gin nacional Premium, que represente a mi provincia de Entre Ríos y a la región de la Mesopotamia, a través de sus botánicos y de su receta, con productos bien autóctonos como el agua dulce del acuífero Guaraní y el Rio Paraná y con las mandarinas naturales de la costa del Uruguay de la región mesopotámica”, cuenta Tomás.

“Las mandarinas las traemos de un pueblo que se llama Villa del Rosario. En ese momento no sabía nada de cómo fabricar gin; de hecho, no había estudiado nada relacionado a la elaboración de un producto alimenticio. Y me puse a investigar. En internet no había prácticamente marcas de gin hecho en la Argentina, creo que había una nada más. Hoy hay más de 400.

"No había mucha información para aprender. Hoy querés hacer cerveza artesanal, vas a Youtube y te aparece un tutorial. Un día fui al Ateneo a comprar un libro de finanzas y terminé comprando un libro sobre gin y destilados. Así comenzó todo. Me compré un mini alambique, empecé a hacer pruebas -sin saber nada- pero con la idea clara de tener un producto con esos botánicos y que represente a la región. Leí, me informé, hasta que después de casi dos años di con la receta, con un producto más o menos estandarizado.

Al principio era muy artesanal, para consumo personal y de amigos. En el 2018 me asocié con Yvonne Storey –mi prima- e instalamos la planta en Paraná. Registramos el producto, se habilitaron las instalaciones y demás cuestiones legales y administrativas.

FORTALEZA

Heredero Gin es único en Argentina y en el mundo entero, no sólo porque se destaca por sus notas a piel de mandarinas naturales, sino porque hay gines de muchas frutas e hierbas pero no hay ninguno en el mundo que se haya creado para representar a la Mesopotamia argentina con un cítrico. Tiene el 90% de la materia prima de la región y el agua dulce del acuífero.

PROYECCIÓN

La curva de crecimiento de la marca viene en claro ascenso, a pesar de la difícil etapa que atravesamos durante la pandemia.

A corto plazo –para julio o agosto- comenzará a exportarse Heredero Gin a Centroamérica, llegando primero a Panamá pero con la idea de expandirse a otros países de la región.

A mediano plazo –antes de fines de este año- se abrirá la exportación a Europa, comenzando por España.

NUEVOS PRODUCTOS

Ya hay en carpeta nuevas bebidas para producir, como vodka orgánico, ron,gin añejo, entre otros

NUEVO ESPACIO

Otro de los ambiciosos proyectos, que ya se encuentra en marcha, es la construcción de un nuevo espacio de la marca, con el fin de convertirlo en un referente para los turistas.

El público podrá ver cómo se elabora el Gin Premium Heredero, podrá hospedarse, hacer cata y degustaciones en salas especiales, y disfrutar de exquisitos platos en el restaurant.

BALANCE

En la actualidad, la capacidad productiva de 21 mil litros mes y se espera aumentar esa cantidad en un 70% aproximadamente para el mes de octubre. En el anual de 2023, la expectativa es de una expansión del 110%.