En Balcarce un conductor estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro: quedó detenido

Un conductor fue detenido durante un control vial en la Ruta Nacional 226 tras manejar con un alto nivel de alcohol en sangre . El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 64,5, en cercanías de la ciudad bonaerense de Balcarce , luego de que los agentes advirtieran que el hombre circulaba realizando maniobras extremadamente peligrosas .

Según informaron fuentes del operativo, el vehículo avanzaba en zigzag y a velocidad , lo que llevó a que despliegue inmediatamente la detención. Al descender del auto, el conductor presentaba un evidente estado de ebriedad . Tras realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó un mensaje inusual: “ Desbordamiento de rango ”. De acuerdo a lo explicado por personal del control vial, el alcoholímetro se saturó debido al altísimo nivel de alcohol en sangre .

“El aparato mide en gramos por litro. Hasta 3 o 4 puede llegar a marcar una saturación exacta. Cuando se supera ese valor, el equipo se bloquea. Probamos con dos alcoholímetros distintos y en ambos casos ocurrió lo mismo”, detallaron desde el operativo.

El episodio fue calificado por los agentes como “ un peligro absoluto ” para el resto de los conductores y volvió a poner en foco los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, especialmente en rutas de alto tránsito.

La normativa "Alcohol Cero"

En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de “Alcohol Cero”, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre.

La norma, que fija un límite legal de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre para conducir, tiene alcance nacional. Sin embargo, su aplicación plena depende de la adhesión de cada jurisdicción. Por ese motivo, conviven distintos regímenes según la provincia.

Actualmente, 18 provincias adoptaron la Ley de Alcohol Cero al Volante. Además de la provincia de Buenos Aires, entre ellas se encuentra Córdoba, que aplica la tolerancia cero tanto en rutas provinciales como en zonas urbanas. Otras de las jurisdicciones adheridas son: San Luis, Formosa, Neuquén, Santiago del Estero, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco y La Rioja.

En estos distritos, cualquier resultado positivo en un control de alcoholemia constituye una infracción, sin margen de tolerancia.