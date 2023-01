conejo-del-agua-china.jpg El Conejo del Agua, el animal que representa al 2023 en el calendario chino.

Año Nuevo Chino: rituales de la buena suerte para recibir el Año del Conejo

Todos los mitos incluyen, además de su relato, un conjunto de pequeñas prácticas para hacer antes de comenzar a transcurrir una nueva etapa. El calendario chino no es ajeno a esto, por lo que aquí te dejamos cinco rituales para que hagas en estos días previos al comienzo del Año del Conejo del Agua.

El ritual de la limpieza

Antes de empezar este nuevo año, te conviene hacer una limpieza profunda y meticulosa de todos los rincones de tu casa para que puedas recibir el Año Nuevo Chino 2023. Barré todos los pisos de las habitaciones de tu casa, pero vas a tener que hacerlo con una escoba nueva. Y mientras sacas la basura, el polvo y la suciedad de tu hogar, imaginá que estás abriendo el camino para que la abundancia y fortuna ingrese a tu vida para los próximos 12 meses.

limpieza-hogar-casa.jpg La limpieza del hogar es una práctica útil para recibir el año.

El rito de la compensación

Una de las leyendas vivas desde siempre es la de la compensación: todo lo que damos, bueno o malo, siempre vuelve. Por lo que este ritual lo que propone es que pongas en un sobre rojo, una cantidad de dinero que consideres adecuada. Después, envolviéndolo con otro sobre blanco, que se lo entregues a la primera persona que creamos que lo necesita. Y si no encontrás a nadie a quien se lo puedas dar, lo guardamos hasta que halles la oportunidad de hacerlo. Y de esta manera ayudarlo.

La importancia del desprendimiento material

Para recibir el año, otra alternativa es que mientras limpias tu casa, revises detalladamente todas las cosas que ya no usas y solo ocupan un espacio sin sentido en tu hogar. Liberate de todos esos objetos que estén rotos y no te sean útiles, ya que no estarías dejando que las cosas buenas y nuevas lleguen a vos.

sobre-rojo-china-tradicion.jpg El "sobre rojo chino", útil para dar dinero a otros antes de empezar el año, según el mito tradicional.

El ritual del arroz

Para los chinos, como ya se sabe, el arroz es el símbolo de la abundancia. Desde el 22 de enero, y a lo largo de diez días, colocá una cucharada diaria de arroz (crudo) en una taza. Y cuando llegue el décimo día, tras haber puesto la cucharada correspondiente, prendé una vela blanca al lado de la taza. Finalmente, prepará ese arroz e incorporalo en alguna comida.

Limpieza con sahumerios

Otra práctica que podés hacer es que, el domingo 22, en cualquier momento del día, prendas un sahumerio de sándalo en cada habitación de la casa (menos en el baño) y lo dejes que se queme, hasta el final. Una vez que se hayan apagado todos, abrí todas las ventanas y dejamos ventilando para que se vayan todas las malas energías.